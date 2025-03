Arriva la Primavera e il mese di Aprile sarà ricco di serie e film che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo ad aprile 2024.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere ad Aprile 2024

TUTANKHAMON: IL MISTERO CONTINUA / PRIMA TV – Domenica 20 aprile alle 21:00 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). Arriva un nuovo mistero tutto da svelare. Nonostante la tomba di Tutankhamon sia stata scoperta quasi un secolo fa, ci sono ancora perplessità in merito. Don Wildman arriva in Egitto per ripercorrere i passi dell’archeologo Howard Carter, con l’obiettivo di indagare sui miti che si nascondono dietro il famoso re bambino.

OCEANO DA SALVARE / PRIMA TV – Martedì 22 aprile alle 21:00. In occasione dell’Earth Day, su Discovery Channel arriva “Oceano da salvare”, documentario che ripercorre un viaggio interamente al femminile guidato da Emily Penn. Un mese lontano da casa, 3.000 miglia percorse fra tempeste e numerosi ostacoli con l’obiettivo di indagare sull’inquinamento causato dalla plastica nell’Oceano Pacifico settentrionale.

I programmi sul Nove

LITTLE BIG ITALY / PRIMA TV – Da lunedì 7 aprile alle 21:30 sul NOVE (su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9). Riparte il viaggio di Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti all’estero. In ogni città, l’esperto incontra tre italiani che gli racconteranno storie ricche di passione, sacrificio e successo. Francesco e gli expat assaggeranno e voteranno tre piatti e alla fine ci sarà una votazione. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior ristorante?

CHE TEMPO CHE FA PRESENTA – L’APPUNTAMENTO CON ORNELLA VANONI / PRIMA TV. Domenica 20 aprile alle 21:30 arriva il docufilm “Senza fine” diretto da Elisa Fuksas che celebra il grande talento di Ornella Vanoni. Un viaggio tra passato e presente in cui l’artista si racconta tra ironia e malinconia, con riflessioni intime sulla vita e sull’arte. Un ritratto inedito che svela senza filtri un’anima ribelle e autentica, in grado di incantare e sorprendere. Il documentario sarà preceduto da uno speciale che raccoglie le interviste più memorabili della cantante fatte da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”.

I programmi su Real Time

90 GIORNI PER INNAMORARSI: PRIMA DEI 90 GIORNI / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 6 aprile, alle 21:30 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Torna con una nuova stagione “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni”. Nuove coppie, che hanno chiesto il famoso visto per fidanzati stranieri di cittadini statunitensi, si preparano a vivere questa grande avventura.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA /PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 16 aprile, alle 21:30. Torna uno dei format più seguiti, in cui alcuni single in cerca dell’amore sposano un perfetto sconosciuto, affidandosi a esperti e psicologi che li seguiranno in questo percorso fatto di scelte rischiose che richiedono grande coraggio. Troveranno il vero amore o decideranno di divorziare?

I programmi su DMAX

WRESTLEMANIA / PRIMA TV – Domenica 20 e lunedì 21 aprile alle 21:25 su Dmax, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. A meno di 24 ore dalla diretta statunitense, su DMax arriva la 41esima edizione di WrestleMania che si

svolgerà in due serate, la prima dall’Allegiant Stadium di Paradise in Nevada e la seconda nell’area di Las Vegas.

I DEMONI DELLO SPORT / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 25 aprile, alle 21:25. Su DMax arriva “I demoni dello sport”, in cui il giornalista Marco Cattaneo ci racconta diverse storie

di atleti leggendari che hanno toccato vette straordinarie, ma che sono stati anche segnati da cadute vertiginose. Con immagini di archivio e testimonianze, scopriamo la linea sottile che divide la gloria dalla fragilità. Marco ripercorre le carriere di Marco Pantani, Diego Armando Maradona ed Eddie Guerrero.

I programmi su Food Network

IN CUCINA CON IMMA E MATTEO /PRIMA TV – Ogni sabato, dal 12 aprile, alle 17:55 su Food Network, sul canale 33, su Tivùsat canale 53. Ritornano Imma e Matteo Polese che propongono grandiose ricette tramandate da generazioni. Donna Imma apre le porte della sua cucina e, assistita da Matteo, realizza piatti trascritti sull’antico quaderno di famiglia per celebrare la tradizione napoletana.

IL MENÙ DI PASQUA CON LUCA PAPPAGALLO / PRIMA TV. Domenica 13 aprile alle 15:00. Su Food Network, in occasione della Pasqua, Luca Pappagallo torna in diretta per preparare deliziose ricette legate al tradizionale evento.

SCARPETTA D’ITALIA / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 15 aprile, alle 22:00. Su Food Network, torna “Scarpetta d’Italia”, in cui Luca Terni va alla ricerca dei luoghi più gustosi

d’Italia e scoprirà i segreti della loro cucina, visitando due realtà culinarie, cucinando con gli

chef e preparando i piatti tipici del luogo. Dalle colline orvietane all’Agro Pontino, Luca ci conduce in un viaggio appetitoso, che decreterà il vincitore tramite un solo modo: la scarpetta!

DOLCI DI NOTTE / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 17 aprile, alle 22:00. Fabio Esposito e Rocco Cannavino vanno alla ricerca dei migliori spuntini notturni realizzati da bar e

laboratori che si contenderanno la vittoria. Tra le mete ci saranno Napoli, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano e Caserta.

GIUSINA IN CUCINA / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 19 aprile, alle 15:45. Giusina ci accoglie di nuovo nella sua cucina per un viaggio culinario che si ispira alla sua amata Sicilia. Tra sapori, profumi e colori, preparerà deliziose ricette.

CASA MASTROTA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 28 aprile, alle 22:00. Giorgio Mastrota arriva a Civita, in Calabria, luogo famoso per la sua storia arbëreshë e per le note

“case parlanti”. Accanto a lui, ai fornelli si alterneranno la moglie, i figli, il fratello e la

cuginetta Anna. Giorgio celebra le sue radici calabresi e la tradizione culinaria del territorio

compiendo un viaggio nei sapori autentici di questa regione.

CUCINA AL MARE CON RUBEN / PRIMA TV. Lo chef romano Ruben Bondì arriva in Liguria, a Portovenere. A bordo di una splendida barca a vela, esplora il mondo dei sapori locali accompagnato dai suoi assistenti, Giorgia e Manolo. Inoltre, prepara i suoi piatti incontrando i residenti e ascoltando i loro racconti di vita. Sarà un viaggio unico tra gusto e

bellezza, in cui mare e cucina si incontreranno per dare vita a un’esperienza unica nel suo genere.

I programmi su Frisbee

SUPER WINGS – ELECTRIC HEROES/PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dall’8 aprile, alle 19:00 sul canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44. Nei nuovi episodi di Super Wings, scopriamo la versione migliorata di Jett e della sua squadra. Dotati di nuovi design eleganti e futuristici, i Super Wings sono attenti all’energia pulita, verde e rinnovabile e ora sono super potenti grazie ai nuovi motori elettrici.

DINOCITY /PRIMA TV. Ogni sabato, dal 12 aprile, alle 10:30. Arrivano i nuovi episodi di “DinoCity”. DinoCity è una città stupenda abitata da divertenti dinosauri. Scopriamo le mille avventure di una simpatica famiglia formata da dinosauri.

I programmi su HGTV

CASE DI CAMPAGNA CON CHRISTINA/ PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 7 aprile, alle 22:00 sul Digitale Terrestre canale 56, su Tivùsat canale 56. Christina Haack, nota designer di interni, espande la sua attività arrivando in Tennessee dove progetta e ristruttura case mozzafiato nella campagna americana. L’esperta dovrà assecondare tutte le richieste dei suoi clienti.

CHE AFFARE! CON TAREK E HEATHER /PRIMA TV. Ogni martedì, dal 15 aprile, alle 22:00 . Nel settore immobiliare, Tarek ed Heather Rae El Moussa riscuotono un grande successo. Negli ultimi 10 anni, Tarek ha lavorato nel sud della California ed Heather è diventata una delle agenti più famose del paese. Appena sposati, hanno unito le loro capacità per espandere la loro attività affrontando sfide nuove e quasi impossibili.

I programmi su Giallo

CAPITAINE MARLEAU PRIMA TV – Da mercoledì 2 aprile, un episodio alle ore 21.10 sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Su Giallo torna con i nuovi episodi la serie francese “Capitaine Marleau”. Nuove indagini per il personaggio creato da Elsa Marpeau (autrice anche di “Alexandra Ehle”): bizzarra nell’aspetto e nei modi, Capitan Marleau è un’investigatrice della polizia francese con la perspicacia di una volpe e la tenacia di un segugio, destinata a risolvere casi delicatissimi senza avere un briciolo di delicatezza nei modi e nell’atteggiamento.

A cavallo tra crime e black comedy, la serie risulta molto divertente grazie al personaggio interpretato dal Corinne Masiero: col suo eccentrico e iconico berretto da cacciatore, il temperamento focoso e i modi rudi e imprevedibili, questa investigatrice è goffa e buffa, ma capace di arrivare invariabilmente alla soluzione dei casi che le si presentano, e si è già

fatta amare dagli spettatori del canale.

LE INDAGINI DI ROY GRACE 3 PRIMA TV ASSOLUTA – Da domenica 13 aprile, un episodio alle ore 21.10. Su Giallo la terza stagione del crime britannico “Le indagini di Roy Grace”. Nuova stagione per i casi del personaggio inventato da Peter James: Roy Grace è un maturo sovrintendente della Polizia Inglese che fa i conti con un grande dolore privato, ma soprattutto un caso irrisolto, la scomparsa della moglie.

Al lavoro insieme al fidato sergente Glenn Branson, Grace, Roy Grace affronta con caparbietà, onestà e determinazione i casi che gli affidano, ma sotterraneamente in lui rimane qualcosa di oscuro e di pensoso, che è appunto il cruccio di sapere cosa è successo anni prima alla sua amata moglie. In ogni episodio seguiamo i casi criminali che risolve, e di pari passo anche il progredire di questo grande tema che aleggia sempre nei suoi ricordi e nella sua coscienza. Sullo sfondo, le città di Brighton e Hove nel Sussex, che sono il suggestivo scenario delle avventure di questo originale poliziotto.

I programmi su K2

IL BARBIERE PASTICCIERE / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dal 7 aprile, alle 20:00 sul canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46. Arrivano i nuovi episodi di “Il barbiere pasticciere”, una fetta di pane che fa il barbiere, apparentemente cinico ed egoista, ma che in realtà ha un gran cuore. Ogni taglio di capelli è uno spettacolo unico. Il

barbiere pasticciere trasforma dei semplici dessert in deliziosi dolcetti belli da vedere.

KUNG FU FRIDAY / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 18 aprile, alle 16:30. La piccola Tee Zeng, 8 anni, scova uno strano calzino di nome Kung Fu Wa. Quando lo indossa, la bimba si trasforma in una super eroina e i due si trovano ad affrontare straordinarie missioni per proteggere il loro territorio. Scopriamo cosa accade nel finale di stagione!

BEST AND BESTER / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dal 21 aprile, alle 17:00. Su K2, arrivano i nuovi episodi di “Best e Bester”, due divertenti gemelli che vivono in un mondo

fantastico. Il loro vicino di casa è un paio di pantaloni e il loro migliore amico è una nuvola fluttuante. I due riescono a trasformarsi in qualsiasi cosa desiderino!

I programmi su Motor Trend

FASTER: CORSA CONTRO IL TEMPO /PRIMA TV. Ogni venerdì, dall’11 aprile, alle 22:15 sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. È possibile avere un’auto migliore, più veloce, più forte ma con un budget ridotto e in pochi giorni? Su Motor Trend arriva “Faster: corsa contro il tempo”, in cui gli esperti David Newbern e Mike Cotten tentano di superare i limiti del tempo. I due ci

mostreranno l’ideazione, la tecnologia e i lavori necessari per fare questo tipo di operazione senza spendere molti soldi.

ANT ANSTEAD: MISSIONE RECUPERO/ PRIMA TV. Ogni martedì, dal 29 aprile, alle 22:15. Ant Anstead torna alle sue origini di restauratore di automobili. Trasformerà un vecchio fienile nella sua officina, ma avrà bisogno di tutte le sue abilità per riportare in vita veicoli come una Lotus Elan, una Land Rover Serie 3 e un VW Campervan. Inoltre, si occuperà di sistemare la struttura in cui lavora, appena acquistata per la pensione dei suoi genitori.

I programmi su Boing

CINEMA

ogni venerdì alle 19.30 su boing, canale 40 del digitale terrestre un film il 04 Apr; 11 Apr; 18 Apr e 25 Aprile:

Piovono Polpette 2

I Teen Titans Go! Guardano Space Jam

Teen Titans Go! vs Teen Titans

Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls – Confusione nel Multiverso

TEEN TITANS GO! – Dal 7 aprile dal lunedì al giovedì dalle 19.30 – PRIMA TV FREE.

Dopo lo stunt dedicato agli episodi migliori di sempre che abbaimo lanciato sul mese di Marzo, TTG! -top show di canale – torna con una batch di nuovi episodi! Robin, Stellarubia, Corvina, B.B. e Cyborg sono i membri dei Teen Titans, la squadra di supereroi teen che sorveglia Jump City. Nonostante siano una compagnia alquanto sgangherata, riescono sempre a dare battaglia ai vari nemici che tentano di conquistare o distruggere la città.

HERO INSIDE – Dal 7 aprile dal lunedì al venerdì alle 20.00 – PRIMA TV FREE. Scott, fumettista e spirito libero, è misteriosamente scomparso dopo aver disegnato 100 supereroi in 100 fumetti, senza mai pubblicarli; i suoi fumetti sono stati sparsi per San Francisco, causando strani avvenimenti. Mike, un ragazzino di 13 anni, si imbatte in uno dei libri di Scott, Crying Man, e quando dice casualmente il nome dell’eroe Crying Man, quest’ultimo salta fuori dal fumetto e cambiando completamente la vita del ragazzo.

SIAMO SOLO ORSI STORY – Dal 31 marzo dal lunedì al venerdì alle 18.00 – Ritorna uno stunt di successo nell’access di BOING . Sarà un viaggio vero e proprio per ripercorrere la storia, le avventure, le incomprensioni ma sopratutto l’amicizia degli orsi più amati del canale! La serie segue le avventure di tre orsi, Grizzly, Panda e Orso Bianco, e dei loro goffi tentativi di integrarsi con il mondo umano nella Baia di San Francisco.

I programmi su Boomerang

THOMAS & FRIENDS. Dal 7 aprile dal lunedì al venerdì alle 17.15. PRIMA TV CANALE

Attraverso il divertimento e l’amicizia, tutti i personaggi di Sodor riescono ad affrontare le loro piccole grandi paure, come quella di diventare una locomotiva grande e prendersi delle responsabilità importanti all’interno della comunità. Un bellissimo esempio di solidarietà e amicizia!

IL MONDO DI BARNEY. Dal 7 aprile dal lunedì al venerdì alle 16.50 PRIMA TV CANALE

Con l’immaginazione e il gioco ognuno può essere ciò che vuole, persino trasformarsi

in un uccellino e provare l’ebbrezza di volare…questo è l’insegnamento che Barney

impartisce ai suoi bambini, ma anche lui ha molto da imparare dai suoi piccoli allievi.

LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY. Dal 14 aprile dal lunedì al sabato alle 18.05

PRIMA TV CANALE. Misteri da risolvere, cacce al tesoro, travestimenti ma anche tanto divertimento insieme a Gabby e ai suoi Gatti Amici. In questi nuovi episodi l’avventura la fa da padrona e i bambini da casa saranno stimolati attraverso l’immaginazione e la fantasia e un pizzico di problem solving!

I programmi su Cartoonito

DORA Nuovi episodi in Prima Tv Free. Dal 1 aprile dal martedì al sabato alle 17.00

Dora e Boots continuano ad imbarcarsi in missioni particolari nel bel mezzo della foresta pluviale: le loro spedizioni insegnano strategie di risoluzione dei problemi e amplificano le abilità sociali. La serie, come l’originale, si caratterizza per i momenti interattivi in cui Dora e i suoi amici invitano gli spettatori a cantare canzoni, ripetere parole e frasi da gridare davanti allo schermo rispondendo a semplici domande. L’animazione in 3D migliora anche l’intento interattivo della serie, rendendo il personaggio di Dora molto reale, soprattutto quando si rivolge allo spettatore.

Al fianco di Dora, i piccoli da casa affrontano in prima persona un viaggio emozionante nella foresta fluviale imparando tante cose nuove attraverso il gioco e piccoli indovinelli.

I FILM DI PASQUA. Dal 14 al 22 aprile alle 19.30.

15 Aprile

BARBIE & THERESA: RECIPE FOR FRIENDSHIP – 1TV

Barbie “Brooklyn” Roberts, Barbie “Malibu” Roberts e le migliori amiche Teresa e Nikki si recano nella Grande Mela per le vacanze di primavera per contribuire al lancio del nuovo ristorante della cugina di Teresa. Ispirandosi alle ricette della sua famiglia, Teresa e le sue amiche imparano a conoscere le sue origini messicane mentre si preparano per la grande apertura. Lungo la strada, si imbarcheranno in emozionanti avventure, esploreranno deliziose ricette di famiglia e impareranno preziose lezioni sul potere dell’amicizia.

16 Aprile

PETER RABBIT 2 – UN BIRBANTE IN FUGA – 1TV

Bea, Thomas e gli altri conigli hanno creato una famiglia improvvisata, tuttavia, nonostante i suoi migliori sforzi, Peter non riesce a tenere a bada la sua indole dispettosa. Avventurandosi fuori dal giardino, Peter si ritrova in un mondo in cui le sue marachelle vengono apprezzate, ma quando la sua famiglia rischia tutto per venire a cercarlo, Peter deve capire che tipo di coniglietto vuole essere.

17 Aprile

EMOJI – ACCENDI LE EMOZIONI -1TV

Ogni emoji ha una sola espressione facciale ma ciò non vale per Gene, una esuberante icona nata senza filtri e dotata di espressioni multiple. Determinato a diventare “normale” per essere simile alle altre emoticon, Gene chiede aiuto al miglior amico Gimme-5 e alla famigerata hacker Rebel. I tre si imbarcheranno in un avventuroso viaggio tra app per trovare il Codice che potrà risolvere il problema di Gene. Quando però un pericolo maggiore minaccia tutto lo smartphone, avranno per le mani il destino di tutte le emoticon e del loro universo.

MOVIE NIGHT

Ogni lunedì alle 19.30

31 Marzo

SHAUN, VITA DA PECORA: FARMAGEDDON – IL FILM

Quando Lu-La, un’aliena dagli incredibili poteri, si schianta vicino alla fattoria di Mossy Bottom, per Shaun e gli abitanti della fattoria comincia una missione per riportarla a casa prima che una sinistra organizzazione possa catturarla.

07 Aprile

LA GANG DEL BOSCO

Un procione inganna una famiglia di creature della foresta in modo da aiutarlo a ripagare un debito di cibo, invadendo la nuova area periferica spuntata mentre erano in letargo … e imparerà una lezione sulla famiglia.

28 Aprile

ANIMALS UNITED

In Africa, nell’Okavango, l’acqua scarseggia e per gli animali è un grosso problema. Trovare l’acqua non è però un’impresa facile: il gruppo deve infatti competere con un feroce leopardo e, soprattutto, con gli esseri umani che hanno costruito una gigantesca diga per creare un “paradiso ecosostenibile” con villaggio vacanze.

I programmi di Cartoon network

WE BABY BEARS

Dal 7 aprile dal lunedì al venerdì alle 15.20. I tre piccoli Orsi continuano a viaggiare attraverso paesi diversi e bizzarri, trovandosi spesso ad avere a che fare con strane creature e luoghi lontani.

TEEN TITANS GO!

Dal 7 aprile dal lunedì al venerdì alle 19.15. La stagione 9 si apre con tanti nuovi ed entusiasmanti episodi che vedono i Titans affrontare le più strampalate situazioni, dai Guerrieri Alati (società nata per la salvaguardia degli uccelli), al porridge di Robin sparito durante la notte dal frigorifero…

MR. BEAN

Dal 28 aprile tutti i giorni alle 20.30. Il pigro Bean e il suo fidato orsacchiotto Teddy ancora insieme per vivere divertenti avventure in stile gag/slapstick e con uno humor visual molto accattivante e diretto.