È un mese di luglio ricco di novità quello in programma nel catalogo di Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo sulla ‘casa del real-life entertainment’ a luglio 2023 con tanti eventi sportivi.

Discovery+, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Luglio 2023

GIRO D’ITALIA DONNE / Dal 30 giugno alle 14 a domenica 9 luglio in live streaming su discovery+ la corsa che seguirà il Giro d’Italia Donne in partenza da Chianciano Terme e con arrivo a Olbia.

TOUR DE FRANCE. Dal 1 al 23 luglio in diretta integrale tutti i giorni su discovery+ con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli, Moreno Moser e le analisi del campione della Grande Boucle Alberto Contador (2007 e 2009) e del maestro classico Philippe Gilbert in motocorsa.

“Chi cerca trova” – Ogni martedì, dal 4 luglio con un doppio appuntamento alle 21:00 e alle 21:55 su Discovery Channel (canale 405 e 406). Torna la sesta stagione dello spin-off su un gruppo di talentuosi artigiani che restaurano e riportano in vita i tesori scovati dall’esperto di antiquariato Drew Pritchard.

6 ORE DI MONZA. Domenica 9 luglio in live streaming su discovery+ la diretta integrale su discovery+ dalle 12:00 alle 19:00 per la 6 Ore dell’Autodromo Nazionale con 39 equipaggi, comprese le Ferrari Hypercar nella classe regina dominata nell’ultimo lustro dalla Toyota.

TOUR DE FRANCE FEMMES Dal 23 al 30 luglio in live streaming su discovery+ sarà la volta del Tour de France Femmes in diretta esclusiva con la prima tappa con partenza alle 13:00 da Clermond Ferrand.

Barbie Dreamhouse Challenge (3×60’, 1×90’) / Dal 24 luglio disponibile su discovery+, il primo episodio andrà in onda il 24 luglio alle 21.30 in simulcast su Real Time e HGTV, i restanti episodi andranno in onda su HGTV a partire dal 31 luglio ogni lunedì alle 21:30. “Uno dei giocattoli più desiderati dalle bambine di tutto il mondo diventerà realtà nella nuova sfida tra designer targata HGTV USA in occasione dell’uscita al cinema del film Barbie. Otto coppie tra i migliori esperti di design di HGTV si sfideranno infatti per trasformare una casa in California nella casa dei sogni di Barbie. Solo un fortunato fan avrà la possibilità di risiedere nella villa più rosa che ci sia.”

SHARK WEEK 2023 / PRIMA TV – Da lunedì 24 e fino al 30 luglio alle 21.00 su Discovery Channel (canale 405 e 406) andrà in onda il consueto appuntamento annuale con i colossi più temuti degli oceani: gli squali. Il canale propone una settimana interamente dedicata ai predatori con diversi speciali inediti. Tra i vari documentari, da vedere è “35th Anniversary Special” (1×120′).

CITTÀ INFESTATE – Ogni lunedì, dal 31 luglio, con un doppio appuntamento alle 21:55 e alle 22:50 su Discovery Channel (canale 405 e 406). Una squadra di investigatori di

fenomeni paranormali attraversa l’America per andare alla ricerca delle città più infestate del Paese e indagare sulle storie che hanno spaventato la gente di questi luoghi per intere generazioni. Tra i misteri analizzati, la squadra si occupa di alcuni famosi eventi storici collegati alla vicenda delle streghe di Salem e alla Guerra Civile americana.

I programmi su Nove

Cambio Moglie – Ogni giovedì, dal 6 luglio, alle 21:25 su Nove (su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9). In onda le ultime puntate della terza stagione di “Cambio moglie”. In uno degli esperimenti sociali più amati e ricchi di

colpi di scena, due donne accettano di scambiarsi casa e famiglia con l’obiettivo di apprendere aspetti l’una dell’altra e di migliorare le rispettive vite e quelle degli altri membri della famiglia.

I programmi su Real Time

ABITO DA SPOSA CERCASI / PRIMA TV– Ogni lunedì, dal 10 luglio, alle 17:20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31). Arrivano i nuovi episodi di uno dei franchise più longevi di TLC US: “Abito da sposa

cercasi”, la serie legata alla ricerca di abiti da sposa più celebre della tv, direttamente da Kleinfeld a New York.

LA CLINICA DEL PUS / PRIMA TV– Ogni martedì, dal 18 luglio, alle 23:05. Viene mostrato il lavoro quotidiano di una squadra di dermatologi che, all’interno di una clinica specializzata, si occupa di pazienti con patologie complesse. Grazie ai loro trattamenti efficaci, migliorano la vita delle persone che si rivolgono a loro per essere aiutate.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA USA / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 26 luglio, alle 21:20. Alcuni single americani si affidano a un team di esperti per trovare la propria anima gemella. I futuri sposi si incontreranno per la prima volta solo davanti all’altare e, per alcune settimane, metteranno alla prova il loro rapporto. Dopo questo particolare

esperimento, decideranno di restare insieme o di separarsi.

I programmi su DMAX

Cacciatori di fantasmi– Ogni sabato, dal 15 luglio, alle 23:55 su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, canale 170 e 171 (+1) Sky, canale 28 Tivù Sat. Gli esperti Zak Bagans, Aaron Goodwin, Billy Tolley e Jay Wasley indagano i luoghi più infestati del pianeta documentando e analizzando le attività paranormali.

HIGHWAY SECURITY: SPAGNA / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 23 luglio, alle 21:25 su DMAX. In onda viene mostrato il lavoro quotidiano di alcuni agenti della polizia stradale che sorvegliano i percorsi extraurbani di tutta la Spagna.

I programmi su FOOD NETWORK

Lo stadio dei golosi – Da martedì 4 luglio alle 22:00 su Food Network, canale 33 del digitale e su Tivùsat, canale 53. Manuele Baiocchini accompagna i telespettatori in un viaggio tra i ristoranti preferiti dai campioni di calcio, dalle loro squadre e soprattutto dai loro tifosi. Saranno proprio questi ultimi, tra aneddoti calcistici passati alla storia e curiosità, a guidarci nella scoperta dei locali che hanno fatto da sfondo a golosissimi dopo

partita.

CIAO HOUSE – CUOCHI AMERICANI IN SFIDA/ PRIMA TV. Da giovedì 6 luglio alle 22:00. Arrivati in Toscana, Alex Guarnaschelli e Gabriele Bertaccini accolgono dieci talentuosi chef americani all’interno di una location da sogno per una competizione unica. In ogni puntata, gli sfidanti dovranno dimostrare di avere una certa padronanza della cucina italiana, realizzando alcuni piatti della tradizione. Solo uno si aggiudicherà il premio finale: un corso di formazione immersivo con rinomati Chef italiani.

A CASA CUCINA PAPÀ / PRIMA TV – Da domenica 9 luglio alle 17:40. L’attore Vittorio Vaccaro mostra le sue doti da chef: un papà moderno che è pronto a preparare, in tempi rapidi, menù unici e piatti speciali.

I programmi su Frisbee

TURBOZAURS / PRIMA TV– Dal 3 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 13:45 su Frisbee, sul Digitale Terrestre canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44. Tra emozioni e divertimento, dinosauri e grandi macchine sono pronti a unire le forze e a farci vivere

indimenticabili avventure. La squadra di Turbozaurs è disposta a risolvere le difficoltà e i problemi che i bambini possono incontrare nella loro vita quotidiana, cercando di far capire l’importanza della collaborazione reciproca.

I programmi su Hgtv

CASA SU MISURA: IL CASTELLO / PRIMA TV. Doppio appuntamento ogni giovedì, dal 13 luglio, alle 22:00 e alle 22:30, su Home & Garden TV (canale 56 del Digitale Terrestre e su Tivùsat canale 56). Chip e Joanna, esperti in ristrutturazioni, riportano al suo antico splendore il famoso castello di Waco. I due affrontano un duro lavoro con entusiasmo ma soprattutto tanta cura per preservare la bellezza originale di questa splendida struttura.

I programmi su K2

BOY, GIRL, DOG, CAT, MOUSE, CHEESE/ PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 7 luglio, alle 16:40 su K2, canale 41 del Digitale Terrestre, e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46. In seguito al matrimonio dei rispettivi genitori, tre fratelli e tre sorelle si ritrovano a far parte di una grande ed improbabile famiglia allargata: un ragazzo, una ragazza, un cane, un gatto, un topo e un pezzo di formaggio parlante vivono insieme nonostante le loro differenze.

I programmi su Motor Trend

SOS: ROTTAMI DA SALVARE / PRIMA TV. Da venerdì 7 luglio alle 22:15 su

Motor Trend, Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Derek Bieri rimette in moto vecchie auto, trovate abbandonate nei posti più disparati. Durante il lavoro di restauro saranno svelati i retroscena di ogni vettura, scopriremo a chi era destinata e tutta la sua storia.

ON THE ROAD: IL MONDO IN MOTO /PRIMA TV. Da domenica 16 luglio alle 22:15. A bordo della sua moto, Henry Cole guida i telespettatori alla scoperta di alcuni dei luoghi più spettacolari del nostro pianeta tra Regno Unito e Sud Africa.

MEZZI SPECIALI – FORGIATI SU MISURA / PRIMA TV. Da lunedì 17 luglio alle 22:15. Trasformare veicoli ordinari in mezzi speciali non è una missione impossibile. Luca Traina è pronto a collaborare con diversi team di professionisti per dare vita a conversioni straordinarie. Verranno mostrati i processi ingegneristici necessari

per compiere trasformazioni.