Discovery+ prevede per marzo 2025 diversi film, serie tv e programmi per tutti gli appassionati. La piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Marzo 2025.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Marzo 2025

Tanti i titoli in uscita per il gruppo Warner Bros. Discovery da ‘Don’t forget the lyrics‘ a … Questi i programmi e le serie che saranno visibili da marzo 2025 nei vari canali del gruppo Discovery.

I programmi sul Nove

VIRGINIA RAFFAELE – SAMUSA’ / PRIMA TV – A marzo su Nove, su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9. arriva “Samusa’”, lo spettacolo di Virginia Raffaele che si nutre di ricordi ed è ambientato nel mondo fantastico dell’infanzia dell’artista capace di divertire ed emozionare, stupire, far commuovere e far ridere.

Tra le intramontabili imitazioni ci saranno Ornella Vanoni, Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli e Patty Pravo.

DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO / PRIMA TV. Da 10 marzo, dal lunedì al venerdì, alle 20:25. Ritorna per la settima stagione il divertente show condotto da Gabriele Corsi. Cantanti amatoriali e appassionati di musica si sfidano per aggiudicarsi un ricco montepremi a colpi di karaoke. Dovranno rispettare una sola regola: non dimenticare il testo delle canzoni!

I programmi su DMAX

WWE TOUR EUROPEO / PRIMA TV. Dal 14 al 31 marzo alle 23:15 sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. DMax propone il tour europeo della WWE, un evento imperdibile per i fan che andrà in onda in anteprima mondiale. Tra le tappe di Raw e Smackdown ci sarà anche l’appuntamento italiano di Bologna.

FALEGNAMI AD ALTA QUOTA / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 19 marzo, alle 21:25. Arriva la nuova stagione di “Falegnami ad alta quota”. Gli esperti affrontano sfide impossibili per portare a termine un cantiere a Capanna Margherita, che è il rifugio più alto d’Europa, ad oltre 4000 metri di altezza.

LO SQUADRONE / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 28 marzo, alle 21:25. Una docu-serie che segue i Cacciatori di Calabria dei Carabinieri che lottano contro le organizzazioni criminali tentando di catturare i latitanti nascosti in Aspromonte. Dal 1991, questi uomini combattono un’incredibile guerra contro la ‘ndrangheta.

I programmi su Food Network

LA CUCINA DELLE MONACHE / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 16 marzo, alle 17:45 sul Digitale Terrestre canale 33, su Tivùsat canale 53.Andiamo nel Monastero delle Benedettine di Sant’Anna a Bastia Umbra, vicino ad Assisi, per incontrare delle monache giovani e brillanti che ci raccontano come preparare squisite pietanze. In ogni episodio, quattro monache divise in coppie sono pronte ad alternarsi ai fornelli.

LIGURIA A TAVOLA / PRIMA TV. ricca di tesori culinari. Ogni martedì, dal 18 marzo, alle 22:00. Arriva la seconda stagione di “Liguria a tavola”, in cui Vittorio Vaccaro ci accompagna in un viaggio gastronomico in Liguria. Dai piatti dei grandi chef alle ricette più casalinghe, scopriamo gli ingredienti tipici di questa regione.

I programmi su Giallo

LUDWIG PRIMA TV ASSOLUTA. Da mercoledì 5 marzo, un episodio alle ore 21.10 sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Una nuova serie inglese in prima visione assoluta, “Ludwig”. A cavallo tra crime e commedia, la serie racconta la

vicenda di John Taylor, geniale creatore di enigmi conosciuto col nome di Ludwig, che si trova a dover risolvere il più misterioso dei quiz: che fine ha fatto suo fratello gemello James, scomparso all’improvviso nel nulla?

Per risolvere questo drammatico enigma, e con l’aiuto della moglie di James, Lucy, Ludwig decide sfruttare la sua somiglianza straordinaria col suo gemello sostituendosi a lui, e andando a lavorare al suo posto come Ispettore Capo della Polizia di Cambridge. Mentre continua la ricerca di James, il protagonista si trova naturalmente a mettere il suo intuito da enigmista al servizio dei casi che via via si presentano all’attenzione della ‘sua’ squadra

investigativa, con risultati che saranno sorprendenti. Basati sul tema del continuo equivoco e dello scambio di identità, gli episodi sono divertenti e intriganti, e il nuovo ‘investigatore per caso’ potrebbe diventare ben presto un beniamino degli appassionati di crime del canale.

L’ISPETTORE DALGLIESH 3 PRIMA TV ASSOLUTA. Da martedì 18 marzo, un episodio alle ore 21.10. La terza stagione del raffinato crime britannico “L’Ispettore Dalgliesh”. Torna con nuove indagini il personaggio creato dalla celebre giallista inglese P.D. James, il detective Adam Dalgliesh, poliziotto della Scotland Yard degli anni ’70.

In un’atmosfera vintage accuratamente ricostruita, si muove questo detective particolare: malinconico e gentile, è un investigatore e anche un poeta, con un passato doloroso con cui fare i conti e una sensibilità empatica che lo rende capace di scavare in profondità nell’animo del prossimo. I casi che Dalgliesh si trova di fronte non sono mai solo delitti da risolvere, ma incontri che il detective fa con persone che, a volte, hanno compiuto il male dopo averne ricevuto, oppure per caso, o per disperazione. Comprensivo e sensibile, questo

ispettore anni settanta risulta estremamente moderno e attuale nel suo modo di condurre le indagini, e ha già conquistato il cuore degli appassionati.

I programmi su Motor Trend

DAVIDE CIRONI PRESENTA: LE REGINE / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 3 marzo, alle 22:15 sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57 Arriva la seconda stagione di “Davide Cironi presenta: le regine”. Davide ci racconta la nascita, la storia, i segreti e le curiosità legate ad alcune automobili più iconiche della Storia, anche attraverso interviste a personaggi illustri. Tra le auto analizzate: la Lamborghini Countach, la Lancia Stratos, l’Alfa Romeo e la Lancia Delta S4.

CASH FOR CHROME: SOGNI AMERICANI / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 12 marzo, alle 22:15. Dopo 10 anni vissuti in California, Klaus Borrmann ha deciso di tornare ad Amburgo, dove ha rilevato un’azienda automobilistica per restaurare e rivendere auto classiche americane. Il “Route 66” è il posto giusto per chi è alla ricerca di un veicolo americano degli anni ’50, ’60 o ’70. Klaus ha investito tutti i suoi risparmi e ora è il momento di cominciare di nuovo a guadagnare.

AUTO: STORIA DI UNA RIVOLUZIONE/ PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 31 marzo, alle 22:15. Terza stagione di “Auto: storia di una rivoluzione”. Niccolò Iammarino ci porta dietro le quinte offrendoci uno sguardo da insider alla storia, al design, all’ingegneria e al processo di produzione delle supercar più belle al mondo.

I programmi su Cartoonito

IL MONDO DI BARNEY. Nuovi Episodi in Prima Tv Free. Dal 3 marzo tutti i giorni alle 16:00. Un entusiasta dinosauro viola di nome Barney, tre amici bambini in età prescolare e i piccoli dinosauri risolvono i conflitti prescolari con attenzione, amore e gentilezza verso noi stessi, gli altri e il mondo. Ascoltando le esigenze o le sfide specifiche di ciascun bambino, Barney accompagna i suoi amici in esperienze magiche che li aiutano a crescere con il potere dell’amore.

PAW PATROL. Nuovi Episodi in Prima Tv Free. Dal 3 marzo tutti i giorni alle 16:40

Tornano gli amati Paw Patrol con tanti episodi oltre alle avventure nei cieli con la squadra

speciale Air Rescue!

BATWHEELS. Nuovi Episodi in Prima Tv Free. Dal 10 marzo tutti i giorni alle 19:00

Bam deve vincere la paura del buio, e con questo arduo compito da risolvere viene

esplicitato ancora di più il tema dell’empowerment e della crescita personale che i

personaggi devono affrontare.

LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY. Nuovi Episodi in Prima Tv Assoluta. Dal 19 marzo alle 20:00. Gabby è una bambina di 11 anni ottimista e determinata che accetta i suoi difetti e riesce sempre a trasformare ogni errore in una crescita. Ha un vero e proprio talento: quello di mettersi sempre in mezzo a situazioni divertenti, con un atteggiamento positivo nei confronti di sé stessa e della vita. Il suo migliore amico Pandy Panda nel mondo reale è un peluche, ma quando Gabby apre la sua casa delle bambole prende vita! Pieno di energie e amante degli scherzi, è sempre al suo fianco, pronto ad affrontare ogni avventura con un sorriso e uno spuntino.

I programmi su Cartoon Network

BEYBLADE X. Dal 3 marzo, dal lunedì al venerdì alle 17.00. Il blader amatoriale Robin Kazami si ritrova senza squadra dopo essere stato abbandonato dai suoi amici a seguito di una sconfitta schiacciante. Fortunatamente per lui, un incontro casuale con l’ex campione Jaxon Cross porta questi due improbabili compagni di squadra a unire le forze. Jaxon intende tornare in cima a The X con lo pseudonimo di ‘Blader X’ e sfidare il suo vecchio compagno di squadra e attuale campione, Khrome Ryugu. Quando trovano un terzo membro della squadra nella mega influencer Multi Nana-iro, il Team Persona appena formato punta a diventare professionista e conquistare il suo posto al vertice!

TOTALLY SPIES. Dal 10 marzo dal lunedì al venerdì alle 18.50. Clover, Samantha e Alexandra sono agenti segreti molto abili e lavorano per l’agenzia WHOOP che ha sedi in tutto il mondo. Le tre agenti sono molto abili nei combattimenti e rispondono all’ideatore dell’agenzia, Jerry.

HARRY POTTER: WIZARDS OF BAKING. Dal 17 marzo tutti i lunedì alle 20:55

Per l’occasione Hogwarts si trasforma in una delle pasticcerie più golose al mondo. Tanti

partecipanti, tanti dolci e tante prove attendono i concorrenti in un contest dai ritmi mozzafiato!

DC MONTH. Dal 3 marzo tutti i giorni alle 19.15. Marzo sarà il mese dell’Eroe: per tutto il mese sul canale verranno trasmessi gli episodi più significativi della serie Teen TitansGo! e i film di Lego DC Comics.

I programmi su Hi Boomerang

SIMONE. Dal 3 marzo, dal lunedì al venerdì, alle 17:15. Simone, suo fratello Gaspare e i suoi amici continuano a divertirsi giocando ai supereroi, fingendo di essere eroi con tanti superpoteri.

LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY. Dal 3 marzo, dal lunedì al venerdì, alle 18:05

Torna Gabby con la sua casa delle bambole e i suoi a-mici! Una serie che avuto molto

successo sul canale grazie alla magia che trasporta i bambini nella casa delle bambole, dove insieme a Gabby e ai gatti Pandy Panda, Dolcetto e Birbagatto vivono mille avventure

ognuna diversa dalle altre.

BARBIE CHANNEL. Dal 7 al 13 marzo su BOOMERANG +1. Dal 7 al 13 marzo Boomerang+1 diventa la casa di Barbie, con un canale interamente dedicato all’icona della produzione Internazionale. Barbie Channel ospiterà film e serie con protagonista Barbie e i suoi amici; l’amicizia, infatti, sarà il focus del canale per quest’anno, con il lancio del nuovo film “Barbie e Teresa: La ricetta dell’amicizia”.

I programmi su K2

IL CLUB DEGLI EROI / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dal 3 marzo, alle 17:00. Su K2 arrivano i nuovi episodi di “Il club degli eroi”. In un mondo in cui una persona su 100 è dotata di superpoteri, i cittadini sono ormai abituati ad affrontare cattivi, alieni ed eventi legati al soprannaturale. In questa società, un cane robot gestisce una scuola superiore frequentata da studenti dotati di superpoteri, che danno vita al ‘Club degli Eroi’.

NEW SCHOOL. Dal lunedì al giovedì, dal 10 marzo, alle 14:00. Alla McGaffin International Middle School, esiste un muro con le foto delle 12 leggende della scuola, cioè studenti che hanno compiuto imprese leggendarie. Nei nuovi episodi, il giovane Nick spera di vedere quel nome su quel muro e, aiutato dai suoi amici Anna e Rudy, farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo vincendo le sfide pubblicate su un’App.

I programmi di Frisbee

SAMSAM – AVVENTURE COSMICHE/PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 4 marzo, alle 18:00. SamSam è un supereroe di sei anni che vive sul pianeta Sam. Quando non è a scuola, passa le sue giornate esplorando la galassia in compagnia dei suoi amici e sconfigge i cattivi. Nonostante i suoi superpoteri, SamSam è un bambino normale che vive l’avventura più grande di sempre: crescere!

GUS MINI-MAXI CAVALIERE /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dall’11 marzo, alle 16:30. Arrivano i nuovi episodi di “Gus mini-maxi cavaliere”. In un fantastico Medioevo moderno, l’aspirante condottiero Gus è pronto a superare pericolosi imprevisti pur di trovare lo Scudo Stellato e diventare così un grande cavaliere.

UNICORN ACADEMY /PRIMA TV. Ogni domenica, dal 9 marzo, alle 17:00. Una forza oscura minaccia di distruggere l’Isola dell’Unicorno. Una coraggiosa adolescente e i suoi cinque compagni di scuola si preparano a proteggere la loro accademia magica da questa minaccia terribile.

I programmi su HGTV

CASE DA FAVOLA CON CHELSEA E COLE / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 13 marzo, alle 22:00. A Sioux Falls, nel sud Dakota, Chelsea e Cole DeBoer hanno un’attività di progettazione e ristrutturazione di case. I due cercano di soddisfare i desideri di clienti che sono particolarmente esigenti.

CHI HA DORMITO IN QUESTO LETTO / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 4 marzo, alle 12:00 . Damiano Gallo, Silvana Giacobini e Giacinta Ruspoli ci accompagnano in un viaggio alla scoperta di meravigliose dimore storiche del Paese. In ogni episodio, i tre arrivano in una città diversa ed entrano in un palazzo d’epoca, pronti a svelare i segreti nascosti e le storie che si nascondono dietro queste mura.

Discovery Channel

CHI CERCA TROVA: TOP 10 / PRIMA TV. Doppio appuntamento ogni martedì, dal 4

marzo, alle 21:00 e alle 21:55, SKY canali 405 e 406. Drew Pritchard, esperto cacciatore di oggetti, ripercorre le sue scoperte più memorabili. Dal Galles al Nord Europa, ricorderà straordinarie collezioni visitate nel corso dei suoi numerosi viaggi.

COSE DI QUESTO MONDO: SPAGNA / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 17 marzo, alle 21:00. “In Cose di questo mondo: Spagna”, scopriamo i segreti più insoliti del Paese. Gli esperti tentano di svelare numerosi misteri, tra cui strane formazioni geologiche e tracce di antiche civiltà. La serie è un viaggio ricco di curiosità affascinanti che cambierà il mondo in cui osserviamo il mondo che ci circonda.

PREDATORI DI GEMME. Ogni giovedì, dal 27 marzo, alle 21:00. In “Predatori di gemme”, i cacciatori di tesori cercano in ogni modo di arricchirsi andando alla ricerca della leggendaria regina delle gemme: l’opale. Le loro operazioni si concentrano nell’outback australiano, mettendo a rischio la loro vita e spingendosi oltre ogni limite fisico.