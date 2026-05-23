Il mese di Giugno 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery.

Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Giugno 2026.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Giugno 2026

Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery.

I programmi su Real Time

90 GIORNI PER INNAMORARSI: PRIMA DEI 90 GIORNI / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 21 giugno, alle 22.00.

Lo spin-off del noto programma che racconta le storie di coppie conosciutesi on line, ma che non si sono mai incontrate dal vivo. I protagonisti volano in altri paesi per incontrare l’altra persona, spesso affrontando le difficoltà create dalle barriere linguistiche e culturali. L’amore nato in rete funzionerà anche nella realtà?

SUDDENLY AMISH / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 16 giugno, dalle 21.30.

Il reality show che vede alcune persone affrontare un raro viaggio: abbandoneranno il loro moderno stile di vita per entrare a far parte di una comunità Amish a Lancaster, in Pennsylvania. Chi riuscirà ad adattarsi pienamente a questo nuovo stile di vita?

LA CLINICA DEL PUS / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 17 giugno, alle 22.30.

Su Real Time, arriva la nuova stagione del docu-reality medical che segue il lavoro di un team di esperti dermatologi impegnati a trattare pazienti con patologie cutanee estreme, tra cui cisti e acne. Grazie al loro supporto, i pazienti potranno finalmente riacquistare la propria autostima.

IO E LA MIA OSSESSIONE / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 5 giugno, alle 21.30.

Torna il reality che mostra abitudini compulsive, dipendenze insolite e manie bizzarre di alcune persone. Scopriamo casi estremi di comportamento che condizionano le relazioni familiari e la salute dei protagonisti.

PERSONE MEDICINA / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 18 giugno, alle 21.30.

Torna “Persone medicina”, condotto da Mapi Danna e dallo psichiatra Leonardo Mendolicchio. Analizziamo storie di fragilità, resilienza e rinascita che ci mostrano come l’empatia e il supporto relazionale possano aiutare a superare il dolore.

I programmi su DMAX

QUELLA PAZZA FATTORIA SPAGNOLA/ PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 3 giugno, alle 21.25.

Seguiamo il duro lavoro e le sfide quotidiane che gli agricoltori di alcune fattorie spagnole devono affrontare. Le sfide sono diverse: da un toro in fuga fino a perdite d’acqua che minacciano le scorte, ogni giorno è ricco di imprevisti da affrontare.

PER UN PUGNO DI GIADA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 22 giugno, alle 21.25.

Arriva la sesta stagione di “Per un pugno di giada”. A Jade City, nella Columbia Britannica, la famiglia Bunce estrae giada dai ricchi giacimenti della regione. Gran parte dei residenti è impegnata in questa pericolosa attività. La famiglia fa di tutto

per sfruttare al meglio le concessioni.

I programmi su Food Network

I SEGRETI DI NONNA PINA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dall’1 giugno, alle 21.55.

Nonna Pina, 80 anni, apre le porte della sua cucina per accompagnarci in un viaggio autentico tra i sapori della tradizione pugliese proponendo due ricette iconiche tramandate nel tempo. Ad affiancarla, ci sarà il nipote Vincenzo, con cui condivide ricordi, storie legate alla famiglia e aneddoti di una vita intera.

CUCINA AL MARE CON RUBEN / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 21 giugno, alle 15.00.

Ruben Bondì intraprende un viaggio unico in Calabria, esplorerà il mondo del pesce e dei sapori locali alla ricerca di ingredienti freschi. Inoltre, ci racconterà aneddoti sulla storia di questa regione e i segreti dei suoi piatti tipici, celebrando i sapori delle tradizioni locali.

LA SICILIA SEGRETA – DI GIUSINA IN CUCINA / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 27 giugno, alle 15.50.

Giusi Battaglia ci mostra le meraviglie di una regione che ha sempre qualcosa di nuovo da svelare. Accompagnata da Lello Analfino, ci porterà alla scoperta della provincia di Enna e di Caltanissetta, per un racconto di luoghi e sapori a volte inediti in un percorso che alterna tradizione e avanguardia.

SAPORE SALENTINO / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 27 giugno, alle 17.55.

La ristoratrice salentina Francesca Micoccio condivide ricette tradizionali pugliesi dalla sua casa di campagna, in compagnia dei figli. Francesca mescola piatti semplici a versioni gourmet, celebrando la storia e i sapori autentici salentini.

I programmi su HGTV

MI COMPRO UN’ISOLA / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 2 giugno, dalle 22.00.

Torna lo show in cui alcuni fortunati acquirenti stanno non solo cercando casa, ma un vero e proprio rifugio perfetto: la loro isola privata. Scopriamo posti meravigliosi e abitazioni uniche nel loro genere.

CASE DA SOGNO: SUMMER EDITION / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 12 giugno, dalle 14.00.

Con l’arrivo dell’estate, HGTV propone una maratona che raccoglie le migliori serie a tema estivo. Un emozionante viaggio che ci porterà tra le proprietà più affascinanti del mondo per scoprire abitazioni da sogno.

VINCI UNA CASA IN SICILIA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 15 giugno, alle 22.00.

Torna “Vinci una casa in Sicilia”. Alcuni architetti affrontano una competizione di creatività, visione progettuale e identità del territorio sotto lo sguardo di giudici speciali, attenti ed esigenti. A condurre la gara saranno Damiano Gallo e Maria Grazia Cucinotta. In palio ci sarà una casa a Tusa.

I programmi su Boing

Domani non c’è scuola

Branded Block – dal 8 giugno alle 10:00

Torna – con la chiusura scuole- uno dei blocchi più visti e più amati di Boing il Domani non c’è scuola! Quest’anno, in questo blocco di seconda mattina, avremo il top show Teen Titans Go, la nuova serie di Gumball e un fantastico ritorno: Big Nate, forse la serie più adatta a celebrare la chiusra estiva in quanto ambientata proprio tra le mura di una scuola

Lo strano e meraviglioso mondo di Gumball – Nuovi episodi 1^TV FTA, dal 8 Giugno ALLE 19.00.

Dopo 7 anni dalla loro ultima apparizione in TV, Gumball e Darwin si risvegliano e tornano subito alle loro follie quotidiane! Personaggi e risate sono le stesse, ma in questa nuova serie vedremo temi attuali e sempre più discussi come il controllo degli lagoritmi, le nuove piattaforme social e l’intelligenza artificiale.

Lo straordinario canale di Gumball – POP-UP SPECIALE sul canale 45 (BOING PLUS), dal 1 al 7 giugno su BOING PLUS.

Dal 1 al 7 giugno il canale 45 ( BOING PLUS) si trasformerà ne “Lo Straordinario canale di Gumball”, un pop-up channel speciale con una programmazione h24 tutta dedicata alla famiglia Watterson. Nonostante le scuole ancora aperte, approfitteremo del ponte del 2 giugno per fare più ascolti possibile e il pop-up sarà anche l’occasione per spingere la promozione de i nuovi episodi di Lo strano e meraviglioso mondo di Gumball in lancio da lunedì 8 giugno.

LANA BARBALUNGA – dal mese precedente

Questa nuova animazione segue le vicende di Lana- un’undicenne estremamente vivace, intraprendente e appassionata. Insieme al padre, il Capitano, e al suo stravagante e variegato equipaggio che include un orco, un nano, un barbaro e un ciclope, Lana naviga attraverso i Dieci Reami con il sogno di diventare una delle più grandi avventuriere di tutti i tempi.

I programmi su Discovery

GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI / PRIMA TV – Lunedì 8 giugno dalle 21.15.

In occasione della Giornata mondiale degli oceani, Discovery propone una serata evento dedicata alla loro salvaguardia. In “Blue Hole: discesa negli abissi”, Richard Branson e Fabien Cousteau viaggiano nel Blue Hole del Belize, la più grande dolina sommersa del mondo. In “Alla ricerca di Atlantide”, Stel Pavlou e Jess Phoenix seguono alcuni indizi per analizzare città sommerse, recuperare antichi manufatti e ricostruire imponenti catastrofi geologiche. I due ricercatori sperano di localizzare finalmente la leggendaria città perduta di Atlantide.

DEADLIEST CATCH / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 14 giugno, alle 21.15.

La pesca al granchio reale ritorna dopo anni, scatenando una crescente frenesia. La sfida diventa subito estrema. I rari fenomeni di El Niño causano violente tempeste invernali, mettendo alla prova tutti gli equipaggi. Tra adrenalina, rivalità e sopravvivenza ai limiti, seguiamo il duro lavoro nel mare più pericoloso del mondo.

MISTERI DAL SOTTOSUOLO – Ogni giovedì, dal 18 giugno, dalle 21.15.

Nella seconda stagione di “Misteri dal sottosuolo”, lo scienziato Bob Nelson si avventura sotto la superficie delle nostre strade alla scoperta di tunnel antichi, strutture misteriose e luoghi nascosti. Con il supporto di tecnologie all’avanguardia, in ogni episodio sveliamo segreti sepolti, riportando alla luce storie affascinanti ed enigmi rimasti irrisolti.

I programmi su Giallo

LA STAGISTA DEL CRIMINE 7 PRIMA TV ASSOLUTA – Da mercoledì 17 giugno due episodi dalle ore 21.10.

Continuano su Giallo le prime visioni per il crime giudiziario francese “La stagista del crimine” con gli episodi della settima stagione, inedita in Italia. Protagonista è sempre il personaggio originale e coinvolgente interpretato da Michèle Bernier, che tratteggia con simpatia la matura Constance Meyer, la quale, uscita dal carcere dopo esserci stata rinchiusa per un errore giudiziario, ha frequentato Giurisprudenza presso la Scuola Nazionale di Magistratura, e ora è una praticante di oltre cinquant’anni.

In questa nuova stagione Constance continua a lavorare, con profitto ma non senza scontri, insieme al giudice Boris Delcourt, a ruoli invertiti rispetto a età ed esperienza sul campo. Ma la maturità e la conoscenza del mondo della stagista continuano a dimostrarsi valore aggiunto nelle molte indagini che i due si trovano ad affrontare, dando vita a casi investigativi appassionanti e invariabilmente destinati al successo in tribunale.

I programmi su Turbo

TURBO WEEK SUMMER EDITION / PRIMA TV – Da lunedì 1 a domenica 7 giugno, dalle 22.15.

Con l’arrivo dell’estate, torna la “Turbo Week Summer Edition”. Una settimana ricca di prime tv imperdibili che terrà compagnia a tutti gli appassionati di motori. Henry Cole affronterà la sfida più grande di sempre: far tornare in funzione un elicottero Bell 47. Il meccanico professionista Ant Anstead si dedicherà al restauro di vecchi veicoli, mentre continuerà i lavori di ristrutturazione del vecchio casale che ha acquistato.

Inoltre, in “Seduced by Speed – Oltre il limite”, scopriamo come sono state ideate e costruite le auto più veloci del mondo. Arrivano poi i nuovi episodi di “I giganti dell’asfalto”, in cui seguiremo le avventure dei camionisti sulle strade tedesche. Chris Kubicki e Max Key continuano a riportare in vita autentici gioielli su quattro ruote in “La rivincita dei classici”, così como Gerry e Aurélien fanno in “Affari a 4 ruote: Francia”. Infine, seguiamo le attività degli operai che lavorano nei cantieri della Germania.

AUTO/BIOGRAPHY / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 17 giugno, alle 22.15.

Tra viaggi, prove su strada e indagini storiche, Tim e Michael continuano ad esplorare il legame tra automobili, cultura pop, cinema e grandi eventi storici. Sveliamo come questi veicoli abbiano influenzato il loro tempo. Non si tratta di semplici automobili, ma di vere protagoniste di storie che hanno lasciato un segno.

MEZZI SPECIALI – FORGIATI SU MISURA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 29 giugno, alle 22.15.

Su Turbo, arriva la nuova stagione di “Mezzi speciali – Forgiati su misura”. Luca Traina, accompagnato da un team di esperti, ci mostra come i veicoli comuni vengano trasformati in mezzi speciali che svolgono un ruolo fondamentale tra cui ambulanze, autopompe e tanto altro.