Il mistero legato alla morte di Tom Starr e di Hollis sembrerà risolversi quando la polizia arresterà Poppy Nozawa. Nel corso delle prossime puntate di Beautiful tutti gli indizi sembreranno ricondurre a lei, e Fuentes non avrà dubbi sulla sua colpevolezza. Ma sarà stata davvero lei a compiere il duplice omicidio? La storyline che prenderà il via dal bacio galeotto tra Finn e Hope porterà alla luce una verità sorprendente.

Trame americane Beautiful: Steffy furiosa per il bacio tra Finn e Hope

Il bacio che Hope ha dato a Finn non è privo di conseguenze. Il giovane medico – dopo aver respinto la giovane Logan – decide infatti di raccontare a sua moglie Steffy quanto accaduto. Lei è furiosa con entrambi. Non solo incolpa la figlia di Brooke di agire al solo scopo di rovinare il suo matrimonio, ma ritiene Finn responsabile per averla in qualche modo incoraggiata.

Steffy accusa il marito di voler sempre apparire l’eroe della situazione, anche quando questo ruolo lo porta a mettere in secondo piano la sicurezza e il rispetto per le persone che gli sono vicine. La figlia di Ridge ribadisce che – quanto avvenuto con Sheila prima e con Hope adesso – non fanno che confermare la sua tesi.

Delusa e amareggiata, la giovane Forrester sente il bisogno di allontanarsi un po’ per riflettere sul loro futuro.

Steffy vede Luna baciare Bill: news americane Beautiful

Informato il marito che intende allontanarsi da Los Angeles per un po’, Steffy si reca a villa Spencer, per informare anche Liam della sua assenza (per via di Kelly). Una volta lasciata la residenza, la giovane si accorge di aver dimenticato il suo cellulare e torna indietro per riprenderselo. Assiste così a una scena scioccante: Steffy vede Luna baciare suo “padre” Bill.

La Forrester non sa ancora che l’editore non è in realtà il genitore biologico della ragazza, e rimane sconvolta nel vedere le effusioni tra i due. Tanto più che lei è fidanzata con suo fratello R.J.

A seguito di quanto accaduto, Luna non è affatto sorpresa nel vedere poco dopo Steffy alla porta di casa sua. La Forrester la raggiunge per avere qualche spiegazione sul suo comportamento, e lei si giustifica dicendosi disorientata dopo l’arresto di sua madre Poppy e desiderosa di protezione da parte di Bill Spencer.

Steffy cade nella trappola di Luna nelle prossime puntate Beautiful

Nel corso della conversazione, Luna si lascia sfuggire qualche parola di troppo, e Steffy capisce che la ragazza che ha di fronte nasconde un grande segreto sul duplice omicidio avvenuto a Il Giardino. Purtroppo per lei però, quando realizza che è stata Luna a uccidere Tom Starr e Hollis, Steffy ha già commesso un errore fatale: ha accettato un bicchiere d’acqua che la ragazza le ha offerto. Luna ha sciolto nel liquido una droga che rende Steffy incosciente.

Al suo risveglio, la figlia di Ridge si trova chiusa in gabbia e alla mercé della vera responsabile dei due delitti. Riuscirà a salvarsi? Al momento gli spoier americani non rivelano altri dettagli su questa vicenda, che promette di tenerci a lungo con il fiato sospeso.