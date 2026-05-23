Sophia Wagner si è dimostrata – fin dal suo arrivo – un temibile avversario, spingendo tutti a stare sempre in guardia. Ma il piano che la dark lady si appresta a portare a termine nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore supererà anche la più fervida immaginazione. La donna cercherà di portare dalla sua parte Erik, spingendolo a tradire i Saalfeld. Ci riuscirà? Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi Sturm der Liebe, presto in onda su Rete 4.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: Saalfeld- Schwarzbach, alleanza in crisi

La relazione tra Christoph e Alexandra sembra essere arrivata al capolinea, e anche i rapporti tra l’albergatore e Markus non sono affatto idilliaci. Quella che era nata come un’alleanza arrivata dopo un lungo periodo di guerra tra le famiglie Saalfeld e Schwarzbach sembra essere sul punto di naufragare.

Markus e Alexandra appaiono sempre più stanchi di pagare il prezzo degli intrighi di Christoph, e a dire il vero i due Schwarzbach non sono i soli a mostrarsi insoddisfatti. Nella lunga lista degli scontenti compare anche Erik. Pur non portando il cognome dei Saalfeld, l’uomo è imparentato con la famiglia di albergatori, anche se viene costantemente tenuto fuori dalle decisioni importanti. E proprio questa condizione potrebbe portare Klee a fare una scelta che rischierebbe di cambiare il corso degli eventi.

Eric alleato con Sophia nelle prossime puntate Tempesta d’amore?

L’insoddisfazione di Eric diventa un terreno fertile per i piani di Sophia Wagner. La donna infatti non tarda a comprendere che può sfruttare la situazione per portare Klee dalla sua parte.

Dando ancora una volta prova della sua abilità di manipolare le persone, la Wagner è pronta a fare una proposta allettante all’uomo: lavorare per lei dietro un grosso compenso. L’offerta di Sophia appare molto allettante, e non è da escludere che Erik finisca per accettarla. In questo modo la dark lady non solo si garantirebbe un alleato prezioso, ma riuscirebbe anche a creare una profonda spaccatura nel fronte nemico, che appare ultimamente sempre meno compatto. Al momento gli spoiler tedeschi non rivelano altri dettagli su questa storyline.