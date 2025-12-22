Arriva il nuovo anno e il mese di Gennaio 2026 è pronto a stupire con serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend (che dal 4 gennaio prenderà il nome di TURBO). Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Gennaio 2026.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Gennaio 2026

Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery.

I programmi su Real Time

IL FORNO DELLE MERAVIGLIE / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 2 gennaio, alle 21:30 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161. Nella nuova stagione, Fulvio Marino torna a visitare le panetterie di tutta Italia che nascondono preziose ricette e ottimi prodotti da forno, accompagnato da un ospite speciale diverso in ogni puntata. Chi si

aggiudicherà il titolo di “Forno delle meraviglie”?

CORTESIE PER GLI OSPITI / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 5 gennaio, alle 20:30. Nuove coppie sono pronte a sfidarsi tra menù speciali e ricordi personali. Csaba Dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi giudicano life, food e home style dei concorrenti. Chi riuscirà a convincere i giudici?

PRIMO APPUNTAMENTO / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 6 gennaio, alle 21:30. Il re di cuori Flavio Montrucchio è pronto ad accogliere al ristorante nuovi single alla ricerca

dell’anima gemella. Durante la cena, i due parleranno delle loro esperienze personali e, al

termine della cena, decideranno se continuare o meno a vedersi.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 7 gennaio, alle 21:30. Arriva la nuova stagione di “Matrimonio a prima vista”, in cui nuovi single sono pronti a lasciarsi guidare dalla scienza e dagli esperti per trovare l’amore della loro vita. In questo esperimento sociale, saranno accompagnati dai preziosi consigli di Nada Loffredi, Andrea Favaretto e dalla psicologa Giulia Davanzante.

I programmi sul NOVE

CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?/ PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 5 gennaio, alle 19:30. Dopo il grande successo delle precedenti stagioni, Torna “Cash or Trash – Chi offre di più?”, condotto da Paolo Conticini. Con classe e ironia, il conduttore è pronto ad accogliere tanti nuovi venditori arrivati da tutta Italia che propongono oggetti delle loro collezioni private, conservati in soffitta, o tesori insospettabili scovati in qualche mercatino o fiera che in realtà potrebbero rivelarsi un vero affare.

Dopo il confronto con l’esperto Alessandro Rosa, Conticini accompagna il venditore all’asta all’incontro con i mercanti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Federico Bellucci, che cercheranno di chiudere l’affare migliore.

CASH OR TRASH – LA NOTTE DEI TESORI / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 12 gennaio, alle 21:30. Il famoso show di Nove arriva in prima serata in una veste speciale, in un viaggio tra emozioni, nostalgia e collezionismo. Quattro serate a tema in cui venditori e mercanti si sfidano per aggiudicarsi pezzi unici e dal valore inaspettato, in cui ci sarà l’occasione per scovare tesori nascosti e rivivere emozioni, epoche e storie lontane.

Fra trattative serrate e colpi di scena, chi riuscirà a fare l’affare migliore?

ACCORDI E DISACCORDI / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 17 gennaio, alle 21:30. Un argomento, due ospiti con opinioni diverse che dialogano per argomentare il proprio punto di vista. Andrea Scanzi e Luca Sommi tornano alla conduzione del talk show di informazione, attualità e approfondimento affiancati da Marco Travaglio.

CHE TEMPO CHE FA / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 18 gennaio, dalle 19:30. Dopo la pausa natalizia, torna il talk show creato e condotto da Fabio Fazio che racconta con

autorevolezza la società contemporanea attraverso interviste esclusive a grandi personalità nazionali e internazionali. Al suo fianco, come sempre, Luciana Littizzetto che, con il suo inconfondibile stile comico e irriverente, propone la sua originale lettura dei fatti e dei

personaggi attuali. Ad introdurre le grandi interviste, come sempre, ci sarà Filippa Lagerback.

I programmi su DMAX

AFFARI D’OCCASIONE / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 7 gennaio, alle 21:25. Nel Mercato delle Occasioni di Susegana, Thomas e la sua squadra valutano e rivendono ogni tipo di oggetto, dalle curiosità ai pezzi di valore. Tra venditori che sopravvalutano la merce e acquirenti in cerca dell’affare impossibile, le trattative diventano una sfida continua. Sta al team riconoscere i veri tesori, evitare le fregature e trovare il prezzo giusto. In questo vivace mondo di scambi, ogni oggetto può trasformarsi in una sorpresa… o in un colpo di fortuna.

MR. ORO D’ORO / PRIMA TV – Mercoledì 7 gennaio alle 22:20. La star dei social network Mr. Oro d’Oro gestisce 11 negozio compro oro e preziosi tra Milano e Torino. Seguiamo le sue giornate lavorative alle prese con clienti di ogni tipo e problemi da risolvere.

72 ANIMALI PERICOLOSI / PRIMA TV – Ogni giovedì, dall’1 gennaio, alle 21:25. Dalle Ande all’Amazzonia, il Sud America è ricco di predatori feroci e creature straordinarie. Nella nuova stagione, Barbascura ci guida alla scoperta degli animali più pericolosi della fauna sudamericana.

I programmi su Food Network

IN CUCINA CON LUCA PAPPAGALLO / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 4 gennaio, alle 14:20. Il cuciniere curioso Luca Pappagallo ritorna con una serie di episodi inediti e ricette tutte da gustare per continuare a deliziarci con semplicità.

LE RICETTE DEL CONVENTO / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 4 gennaio, alle 17:45. Nuova stagione di “Le ricette del convento”. Torniamo al monastero di San Martino delle Scale, a pochi chilometri da Palermo, dove tre monaci mostrano antiche ricette rimaste segrete e custodite gelosamente tra le mura dei conventi. Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo sono pronti a condividere squisiti peccati di gola.

GOLDEN STEAK / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 13 gennaio, alle 22:00. Arriva la seconda stagione di “Golden Steak”, la sfida definitiva tra i migliori grigliatori d’Italia. Solo chi domina il fuoco e conosce la carne riuscirà a conquistare il titolo di campione.

LA CASA DI NONNA LALLA / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 17 gennaio, alle 14:30. Torna Nonna Lalla, cuoca dal cuore grande e dalle mani esperte, che riporta in vita i piatti che hanno segnato le tappe della sua esistenza. Attraverso racconti personali e aneddoti su antichi strumenti di lavoro, Nonna Lalla ci conduce in un percorso culinario ricco di emozioni, memoria e tradizione.

LA NATURA NEL PIATTO / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 18 gennaio, alle 10:00

La storia di un cambiamento, che segue la strada di un ritorno alla natura, in un viaggio fatto di pause, scelte consapevoli, ingredienti a chilometro zero e ricette sane e gustose. Sarà l’occasione per portare un po’ di campagna nelle nostre giornate a tavola.

RECENSIONI DEL TERZO TIPO / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 23 gennaio, alle 22:00. Un nuovo format che esplora la ristorazione italiana a partire dalle recensioni. In ogni puntata, ci saranno tre ristoranti selezionati in base ai giudizi degli utenti, con un focus su uno di essi, scelto per approfondire temi chiave come ingredienti, professionalità, competenza e servizio. Senza fornire voti o giudizi, il programma spinge a riflettere su come si valuta un’esperienza, proponendo un approccio alle recensioni che sia più

consapevole.

IN CUCINA CON IMMA E MATTEO / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 31 gennaio, alle 17:55. Ritorna la famiglia Polese con nuove ricette. Donna Imma apre le porte della sua

cucina e, assistita dal suo consorte Matteo Giordano, realizza ricette dall’antico quaderno di

famiglia per celebrare la tradizione napoletana e soprattutto l’amore.

I programmi su HGTV

CASA SU MISURA: CASA DI MONTAGNA / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 27 dicembre, alle 22:00. Nella nuova serie, Chip e Joanna affrontano la loro prima ristrutturazione fuori dal Texas, trasformando una casa di montagna nel Colorado in un rifugio raffinato. Tra sfide e ispirazioni, daranno vita alla casa dei sogni della famiglia Gaines.

SOS: HO DISTRUTTO CASA! / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 7 gennaio, alle 22:00. Torna “SOS: ho distrutto casa”, con Jasmine Roth. L’esperta, aiutata dal suo valido

team, aiuta i proprietari di case a sistemare i disastri fatti con lavori fai-da-te.

C’ERA UNA VOLTA CASA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 19 gennaio, alle 22:00. Arrivano i nuovi episodi di “C’era una volta casa”, con protagonisti Ben ed Erin Napier che sistemano

alcune case della loro città natia in Mississippi. L’immaginazione e il design di lei si mescolano alla manualità di lui, con la grande ambizione di fare in modo che il futuro della cittadina sia meraviglioso quanto il suo glorioso passato.

I programmi su Motor Trend (dal 4 gennaio TURBO)

MECCANICI ALLO SBANDO CON I CARMAGHEDDON / PRIMA TV – A gennaio. I Carmagheddon ci portano nella loro officina per mostrarci le loro folli e ambiziose creazioni. Tra rottami, ingegno e follia meccanica, il gruppo trasforma qualsiasi cosa in un mezzo su ruote. Non c’è nulla, per loro, che non si possa mettere in moto e guidare!

INVENZIONI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 18 gennaio, dalle 22:15. Scopriamo le storie che si celano dietro le innovazioni che hanno cambiato il mondo, tra cui la TV, la radio, i telefoni, gli aerei, le motociclette, gli utensili elettrici. Sveliamo, inoltre, le storie dei creatori di queste vere e proprie rivoluzioni, da Tesla a Bell e tanti altri.

REPERTI D’ASSALTO: MISSIONE CARRO ARMATO / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 23 gennaio, alle 22:15. Michael Manousakis torna con una missione speciale. I tesori si fanno sempre più grandi e la sua compagna Julie scova un probabile e raro veicolo corazzato della Seconda Guerra Mondiale. Con la loro attrezzatura, riusciranno ad estrarlo dal fango e

a riportarlo su strada?

LEGENDS OF SPEED / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 5 gennaio, alle 22:15. Scopriamo il lato più affascinante e pericoloso delle corse automobilistiche, raccontando le storie dei piloti che hanno segnato questo mondo con talento, coraggio e rivalità indimenticabili. Dalle sfide uno contro uno che hanno acceso le piste di tutto il mondo, ai piloti temerari pronti a spingersi oltre ogni limite pur di prevalere, fino alla lunga battaglia per rendere questo sport più sicuro, la serie ripercorre le leggende, i rischi e le conquiste che hanno definito la

velocità come passione e destino. Un viaggio nelle emozioni, nei pericoli e nell’evoluzione del racing attraverso i suoi protagonisti più iconici.

I programmi su Boing

Teen Titans Go! – Nuovi episodi 1^TV dal 12 gennaio alle 19.00

Su Boing non c’è modo migliore di festeggiare l’inizio dell’anno – e il ritorno a scuola – con i nuovi episodi di Teen Titans Go!

Bibi il lupo solitario – Nuova serie 1^TV, Il 19 e 20 gennaio alle 19.00.

In questi brevi episodi, il “lupo solitario” affronta una varietà di nemici e spera di fare una buona impressione sugli abitanti della città, dimostrando di essere l’eroe di cui hanno bisogno.

CINEMA – dal 16/1 ogni venerdì alle 19.30 nella slot Cinema dedicata alle famiglie e alla visione condivisa avremo un film del LEGO DC MOVIES. Un venerdì ricco di supereroi su Boing!

I programmi su Discovery

GIUSTIZIA SELVAGGIA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 5 gennaio, alle 21:15. Arriva una nuova serie sulla protezione degli animali. Nello Stato di Washington, la polizia tenta di portare ordine e sicurezza nelle zone più selvagge, dalle inospitali aree montuose alle foreste pluviali, abitate da animali feroci ma anche da individui pericolosi.

I SEGRETI DELLE STRUTTURE – Ogni giovedì, dall’1 gennaio, dalle 21:15. Torna “I segreti delle strutture”, la serie che analizza miti e misteri che caratterizzano alcune antiche

civiltà e le incredibili opere architettoniche che sono riusciti a costruire.