Arrivano le feste natalizie e il mese di Dicembre 2025 è ricco di serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Dicembre 2025.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere ad Dicembre 2025

Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery.

I programmi su Real Time

HOARDING FOR THE HOLIDAYS / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 23 dicembre, alle 21:30su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161. Entriamo nelle case di accumulatori seriali che hanno trasformato le stanze della loro abitazione in un labirinto di decorazioni natalizie. Tra alberi in ogni angolo, scatole piene di palline e luci colorate, villaggi natalizi in miniatura e centinaia di pupazzi di Babbo Natale, una squadra di professionisti ed esperti riuscirà a rendere nuovamente vivibile la casa?

I programmi sul NOVE

CASH OR TRASH – IL NATALE DEI TESORI / PRIMA TV – Lunedì 22 e 29 dicembre alle 21.30. In attesa della nuova stagione, sul Nove torna l’appuntamento natalizio di “Cash or Trash” condotto da Paolo Conticini. Il conduttore sarà affiancato dai suoi cinque mercanti pronti a scoprire gli oggetti più affascinanti di sempre in puntate speciali ricche di ospiti e

sorprese. Quali tesori arriveranno e chi farà l’affare migliore?

RAUL CREMONA – BRAVISSSSSIMO / PRIMA TV – Martedì 25 dicembre alle 21.30. Continua il ciclo di “Nove Comedy Club” con il nuovo spettacolo di Raul Cremona. In “Bravisssssimo”, il comico parla di una Milano che non c’è più tra personaggi strampalati, illusioni e nostalgia in uno spettacolo originale e poetico.

UN FILM SOTTO L’ALBERO / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 13 dicembre, alle 21:30. In occasione delle festività natalizie, sul Nove arrivano dei film a tema ricchi di emozioni, amore e divertimento. Storie che ci faranno vivere il vero spirito natalizio e la magia di questo periodo dell’anno.

I programmi su DMAX

WWE SURVIVOR SERIES / PRIMA TV – Lunedì 1 dicembre alle 21:25. A San Diego, si svolge l’ultimo premium live event dei big four: Survivor Series. Dmax lo manderà in onda a meno di 48h ore dalla live americana con il commento di Luca Franchini e Michele Posa .

LA FATTORIA CLARKSON / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 13 dicembre, alle 21:25. Tornano le avventure di Jeremy Clarkson. Dopo la chiusura del suo ristorante, Jeremy deve

trovare altre fonti di reddito, dall’allevamento di suini alla ricerca di funghi.

VADO A VIVERE NEL BOSCO / PRIMA TV – Ogni lunedì, dall’8 dicembre, alle 21:25. Tornano i Raney che aiutano alcune persone a vivere ai confini della civiltà. Nella nuova stagione, si concentreranno sulla loro fattoria in Alaska. Ma non mancheranno le difficoltà, dalla gestione dei predatori fino all’approvvigionamento idrico.

I programmi su Food Network

IL DOLCE NATALE DI RENATO / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 4 dicembre, alle 22:00. Nella dolce bottega di Renato è arrivato il Natale. Il noto volto di Food Network prepara i dolci natalizi regionali più famosi d’Italia.

RICETTE DELLA MIA VITA – CON MATTEO TORRETTA / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 5 dicembre, alle 22:00. Lo chef milanese Matteo Torretta racconta le sue ricette del cuore, dal primo piatto imparato a cucinare insieme a sua mamma, fino a quello che gli ha permesso di conquistare il cuore della sua compagna o quelli che hanno segnato alcune tappe importanti della sua vita.

CAVOLI E MERENDE / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 13 dicembre, alle 17:55. Nel cuore della Toscana, tra il mare e le Alpi Apuane, l’attore, regista e viaggiatore Luca Calvani

riscopre la semplicità della vita autentica. Immerso in una natura silenziosa e rigogliosa, il suo casale diventa il luogo dove raccontare storie, sapori e profumi della terra. Un rifugio che rappresenta un ritorno alle origini dove la felicità si misura nelle cose semplici.

IN DIRETTA IL MENU DI NATALE CON LUCA PAPPAGALLO / PRIMA TV – Domenica 14 dicembre alle 15:00. In occasione delle festività, Luca Pappagallo prepara un menù delizioso con tanti piatti gustosi da proporre per il pranzo di Natale.

FOODCAST / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 19 dicembre alle 23:00. Arriva la seconda stagione di “Foodcast”, il podcast condotto da Fabio Esposito che, all’interno di un teatro, intervista i talenti più amati del canale per conoscerli meglio, tra domande dolci e piccanti. Tra i volti noti ci saranno Francesca Micoccio, Fulvio Marino, Enrica della Martira, Paride Vitale, Federico Fusca e Ida di Filippo.

I programmi su Frisbee

SUPER WINGS SUPER COMBO/ PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 15 dicembre, alle

19:00. I Superwings affrontano missioni sempre più impegnative. I protagonisti sono pronti a trasformarsi in enormi robot elettrici, combinandosi tra loro per formare incredibili “Super Combo”. Alcuni nuovi membri si uniscono alla squadra e insieme saranno pronti ad affrontare entusiasmanti avventure per aiutare i bambini di tutto il mondo.

METAMOSTRI / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 22 dicembre, alle 10:30. In occasione delle festività, arrivano alcuni episodi speciali di “I metamostri”. In maniera educativa e divertente, i pupazzi sono una finestra per osservare ciò che accade nella vita

dei bambini. I loro punti di vista sulle cose fanno capire cosa è giusto fare in una determinata situazione, rendendola fuori dal comune e stimolante per la fantasia.

JAPANIZI GOING GOING GONG / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dall’8 dicembre . Japanizi: Going, Going, Gong! è un game show comico in stile giapponese per tutta la famiglia, che offre un intrattenimento esagerato fatto di umorismo fisico e slapstick scatenato. Il pubblico verrà catapultato nel bizzarro mondo dei game show giapponesi, completo di nastri trasportatori, pedane rotanti e pareti di Velcro.

Ogni episodio prevede tre round a eliminazione per decretare un unico vincitore finale. In ogni puntata, quattro squadre da due concorrenti ciascuna vengono catapultate in un mondo giapponese fuori di testa, pieno di costumi stravaganti, gag fisiche, acrobazie spettacolari e personaggi energici come il conduttore Yoshi, il giudice Masa, Shinobi e quattro ninja.

I programmi su HGTV

TUTTA LA MAGIA DEL NATALE / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 10 dicembre, alle 22:00. Arriva tutta la magia del Natale con una serie di speciali natalizi e le serie più amate, in cui il freddo e la neve sono i protagonisti indiscussi. Seguiamo i preparativi natalizi e le sue tradizioni in giro per il mondo. Inoltre, il canale proporrà lo speciale in prima assoluta “Natale alla Casa Bianca” per seguire da vicino i preparativi nella residenza.

I programmi su Motor Trend

XMAS TURBO WEEK / PRIMA TV – Da lunedì 15 a domenica 21 dicembre alle 22:15. Torna la XMas Turbo Week con appuntamenti imperdibili e nuovi episodi delle serie preferite dagli spettatori. Tra le novità, ci sarà “Affari a 4 ruote: World Tour”, in cui Mike ed Elvis continuano con le loro avventure intorno al mondo, fra trasformazioni mozzafiato e deadline sempre più stringenti. Ci sarà spazio anche per l’avventura di Hamid Mossadegh, influencer specializzato in supercar, che attraverserà l’Europa in autostop per scoprire veicoli unici. Infine, seguiremo le avventure di Nelson e il suo team, appassionati di auto fuori uso, abbandonati e incidentati da rimettere su strada.

CARMAGHEDDON / PRIMA TV – Giovedì 11 dicembre alle 22:15. Torna il trio italiano di content creator più amato di sempre: i Carmegheddon! In un’avventura fuori dalle righe, li seguiremo tappa dopo tappa mentre attraversano 12 Paesi dei Balcani in 12 giorni, a bordo di un improbabile veicolo di fortuna. Strade ricche di imprevisti, paesaggi mozzafiato e tanta adrenalina: riusciranno a portare a termine il loro viaggio?

I programmi su Boing

Un film ogni venerdì alle 19.30.

I puffi 1, 28 novembre

I puffi 2, 5 dicembre

I puffi 3, 12 dicembre

Speed Racer, 19 dicembre

Per celebrare il Natale quest’anno avremo una doppia slot di movie sulle settimane di chiusura scuole ! Dal 22 al 28 dicembre tutti i giorni avremo i film di BOING: lungometraggi con protagonisti i nostri amati CNO’s. La settimana successiva – invece- dal 29 dicembre al 4 gennaio – la slot movie vedrà l’arrivo dei film LEGO DC Superhero.

Dal Lunedì al venerdì dalle 16.15 disponibile Apple & Onion, una serie comedy ambientata in un mondo popolato da cibi antropomorfi. La trama segue le avventure di Apple (Mela) e Onion (Cipolla), due amici del cuore che si sono appena trasferiti nella grande città.

Nonostante le loro personalità molto diverse – Apple è estroverso e avventuroso, Onion è più tranquillo e riflessivo – i due affrontano insieme le sfide e le stranezze della vita

urbana.

I programmi su Discovery

SERATA EVENTO: NEL CUORE DELLA VALLE DEI RE / PRIMA TV – Mercoledì 24 dicembre dalle 21:15. Per la vigilia di Natale, Discovery Channel propone una serata evento che ci porta indietro nel tempo, nell’affascinante mondo dell’Antico Egitto per esplorare terre leggendarie, piene di misteri da svelare. Un viaggio tra enigmi irrisolti, scavi

spettacolari e scoperte che potrebbero riscrivere la Storia. Nei due speciali, avremo la possibilità di raggiungere la camera funeraria di Ramses III e inoltre un team di archeologi, guidati da Zahi Hawass, cercherà le prove di una tomba sconosciuta.

LA GUERRA OCCULTA DI FRANCO / PRIMA TV – Giovedì 4 dicembre dalle 21:15. In occasione dell’anniversario della nascita di Francisco Franco, arriva “La guerra occulta di

Franco”, che racconta gli sforzi compiuti per recuperare la grande struttura fisica e ideologica della vecchia e grande Spagna. Inoltre, scopriremo le difficoltà che il dittatore dovette affrontare per poter raggiungere questo obiettivo.

LE MEGASTRUTTURE DI FRANCO – Ogni giovedì, dall’11 dicembre, dalle 21:15. Tra storia, civiltà e ingegneria, in “Le megastrutture di Franco” scopriamo i segreti delle più grandi strutture dell’epoca del dittatore spagnolo.

LA FEBBRE DELL’ORO: LE MINIERE DEGLI HOFFMAN – Ogni venerdì, dal 12 dicembre, alle 21:15. Arrivano i nuovi episodi di “La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman, in cui Todd riprende a scavare in Alaska. Sono trascorsi quattro anni da quando ha lasciato il suo lavoro per potersi godere la famiglia, ma ora è pronto per tornare a scommettere su questi territori. Inoltre, proverà a salvare una miniera in pessima condizioni. Se avrà successo, potrà lasciare un’ottima eredità alla sua famiglia.