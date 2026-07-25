Il mese di Agosto 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery.

Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo ad Agosto 2026.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere ad Agosto 2026

Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery.

I programmi su Nove

NOVE RACCONTA – Ogni sabato, dal 15 agosto, alle 21:30. Tornano i casi di cronaca nera che hanno sconvolto l’opinione pubblica italiana negli ultimi anni. Dal caso Ragusa, all’enigma del mostro di Firenze, fino al delitto di Avetrana agli omicidi di Stevanin,

analizziamo storie ancora ricche di misteri.

NOVE COMEDY CLUB – Ogni mercoledì, dal 19 agosto, alle 21:30. Sei grandi prime serate all’insegna della leggerezza, comicità e risate. Sul Nove, torna “Nove Comedy

Club”, con alcuni dei volti più amati e apprezzati del panorama comico italiano.

I protagonisti di questa stagione saranno Roberto Lipari con “L’ultimo spettacolo”, Paolo Cevoli con “Andavo a 100 all’ora”, Antonio Ornano in “Maschio caucasico irrisolto”, Giuseppe Giacobazzi con “Il pedone”, Marta e Gianluca con “Io e Gianlu” e Raul Cremona in “Bravissssssimo”.

I programmi su DMAX

BORDER CONTROL TURCHIA / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 21 agosto, alle 21:25. Seguiamo il lavoro degli agenti che lavorano alla dogana turca, impegnati a proteggere i confini del Paese negli scali strategici come l’aeroporto di Istanbul. Le squadre fanno affidamento sulla tecnologia avanzata e il loro intuito per fermare passeggeri sospetti e carichi illegali di droga, oro e merci in uno degli snodi centrali tra Europa e Asia.

I programmi su Food Network

IN CUCINA CON LUCA PAPPAGALLO / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 30 agosto, alle 14:20. Arrivano i nuovi episodi di “In cucina con Luca Pappagallo”. Il cuciniere curioso

propone nuove ricette tutte da gustare e da cucinare con semplicità, ottenendo dei risultati straordinari.

LE RICETTE DEL CONVENTO / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 30 agosto, alle 17:45. Vicino Palermo, nel monastero di San Martino delle Scale, tre monaci tramandano antiche ricette rimaste segrete e custodite gelosamente tra le mura dei conventi. Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo sono pronti a condividere squisiti peccati di gola.

I programmi su Discovery

ED STAFFORD: DURO A MORIRE / PRIMA TV – Ogni sabato, dall’1 agosto, alle 21:15. Arriva la terza stagione di “Ed Stafford: duro a morire”: la sfida si fa ancora più estrema, con prove di sopravvivenza in cui sarà fondamentale anche la resistenza mentale. Isolato in alcuni degli ambienti più ostili del pianeta, l’esploratore affronta condizioni imprevedibili e terribili contrasti termici. Un viaggio crudo e autentico, durante il quale la forza di volontà diventa l’unica arma per restare vivi.

COSE DI QUESTO MONDO – Ogni lunedì, dal 3 agosto, alle 12:30. In “Cose di questo mondo”, alcuni scienziati indagano su fenomeni misteriosi. Gli esperti tentano di scoprire la verità dietro a strani eventi osservati dallo spazio, grazie ad alcune immagini catturate dai satelliti. Un viaggio tra scienza e mistero che analizza prove, teorie e osservazioni con l’obiettivo di svelare i segreti più strani del nostro pianeta.

DEADLIEST CATCH / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 23 agosto, alle 21:15. Arriva una nuova e adrenalinica stagione di “Deadliest Catch”. Tra le flotte esplode una vera e

propria corsa al prezioso granchio reale. In palio ci sono straordinari guadagni, ma per conquistarli capitani ed equipaggi devono spingersi oltre ogni limite, affrontando onde altissime, acque inospitali e zone remote. Ogni decisione può fare la differenza tra la fortuna e il disastro.

LA FATTORIA CLARKSON – Ogni lunedì, dal 31 agosto, dalle 21:15. Jeremy Clarkson tenta di trasformarsi in agricoltore, gestendo una fattoria nel cuore della campagna

inglese. Senza nessuna esperienza, dovrà affrontare enormi sfide, tra cui condizioni climatiche estreme, burocrazia complessa, creature imprevedibili e problemi con i raccolti. Tra errori e imprevisti, Jeremy scoprirà quanto sia davvero dura e imprevedibile la vita rurale.

I programmi su Turbo

RUGGINE A QUATTRO RUOTE / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 4 agosto, alle 22:15. Henry Cole e Fuzz Townsend setacciano i capannoni di tutto il Paese per cercare veicoli d’epoca da acquistare, restaurare e rivendere per ottenere dei profitti. I due usano tutta la loro conoscenza ed esperienza per sistemare questi rottami arrugginiti e riportarle su strada.

EROI DELLA DEMOLIZIONE / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 16 agosto, alle 22:15. Seguiamo alcune squadre tedesche che si occupano di demolizioni e che sono alle prese con le sfide più estreme, dai colossi industriali in cemento armato ai ponti autostradali sospesi nel vuoto. Tra cariche esplosive, escavatori giganti e rischiosi imprevisti, le

squadre lavorano per demolire il passato e fare spazio al futuro.

OFFICINA FAI DA TE / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 21 agosto, alle 22:15. Alla periferia di Berlino, andiamo al più grande garage fai da te d’Europa gestito da una famiglia di meccanici, i Chojnacki. Dai camper ai minivan, fino alle Porsche o a una Trabant, ogni meccanico fai da te ottiene tutti gli attrezzi per sistemare i propri

veicoli. E se non si trova una soluzione, intervengono i “KFZ Tigers”.

I programmi su K2

A TUTTO REALITY: ESTATE! – Ogni sabato e domenica, dall’1 agosto alle 20:00. Su K2, ritorna la banda più incredibile della TV, pronta a scatenarsi ancora una volta tra folli sfide e avventure esilaranti in un doppio appuntamento con “A tutto reality” e “A tutto reality: le origini”.

I programmi su Frisbee

MICI AMICI – Ogni sabato e domenica, dall’1 agosto, alle 15:00. Arriva un doppio appuntamento con teneri, curiosi e irresistibili protagonisti a forma di gatto. Le giocose e spensierate avventure di “Oggy Oggy” si alternano alle fantasiose missioni dei fratellini “Kit e Kate”. I piccoli spettatori vivranno momenti di divertimento continuo e riconoscibile, all’insegna della simpatia felina.