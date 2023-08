“IL CURIOSO CASO DI NATALIA GRACE” sbarca su Discovery plus. La docu-serie racconta uno dei casi di cronaca più controversi della storia americana. Tra i programmi che è possibile vedere ad agosto sulla piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery c’è anche questo. Scopriamo insieme di cosa parla.

Su Discovery+ arriva la docu-serie “Il curioso caso di Natalia Grace”: info e quando in onda

Il curioso caso di Natalia Grace racconta la storia di Natalia, una bambina ucraina adottata dai coniugi Barnett. Era il 2010 quando la coppia prende la piccola orfana e la porta a vivere con loro negli Stati Uniti, insieme ai loro figli adolescenti. Ben presto però l’equilibrio si rompe. Alla piccola infatti era stata precedentemente diagnosticata la displasia spondiloepifisaria, un raro disturbo della crescita delle ossa che può portare ad anomalie scheletriche.

Michael e Kristine Barlett però si convinsero che in realtà Natalia non era una bambina di 6 anni ma che erano stati raggirati. Nella loro mente si affacciò l’idea che Natalia era un’adulta affetta da nanismo e, consapevole di questo, si era fatta passare per una bambina con il solo intento di danneggiare la loro famiglia. La docu-serie cerca quindi di indagare sul caso che ottenne molto clamore mediatico. Ci fu anche un’inchiesta giudiziaria a carico di Michael e Kristine Barnett, accusati di abbandono di minore, dopo che Natalia venne allontanata da casa e mandata a vivere da sola. Nella docu-serie saranno presenti le testimonianze dirette del padre adottivo Michael (che accusa la ragazza di voler uccidere i figli) e di suo fratello, oltre a quelle di parenti, amici e vicini di casa dei Barnett. Ognuno ha il suo segreto che nel corso delle puntate verrà smascherato.

Quando e dove vedere la docu-serie

“Il curioso caso di Natalia Grace” è disponibile in esclusiva streaming da venerdì 4 agosto 2023 su Discovery+. La serie, 6 episodi della durata di un’ora prodotti da Hot Snakes Media per Investigation Discovery e discovery+, andrà in onda anche in chiaro su Real Time dal 16 agosto alle ore 21:30. È possibile vederla quindi al canale 31 del digitale terrestre free, canale 31 di TivùSat, SKY canale 160 e al 161.