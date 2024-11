Torna con la nuova stagione su Amazon Prime Video l’amatissimo programma Dinner Club 3, format originale italiano di Amazon Prime Video prodotto da Banijay Italia, che ha riunito ancora una volta un cast di amatissimi volti noti, con a capotavola lo chef più famoso d’Italia, Carlo Cracco. Chiacchiere, confidenze, sfide ai fornelli e racconti di viaggio come in una delle più goliardiche serata a cena tra amici, è questa la formula del programma. Ma vediamo con quali ospiti vip viaggerà il noto chef questa volta e quando andrà in onda il programma.

Dinner Club 3, Carlo Cracco su Amazon Prime Video: quando in onda e il cast

Il programma Dinner Club 3 propone una formula televisiva confidenziale ed intima. Come è già noto non ci saranno giudizi sulla cucina dei partecipanti, che dovranno riproporre i piatti che hanno assaporato durante il lungo viaggio in compagnia del noto chef Carlo Cracco. Anche in questa stagione del programma non mancheranno risate e confidenze che ci faranno conoscere un po’ meglio i protagonisti vip e lo stesso chef. Il programma sarà visibile su Amazon Prime Video dal 21 novembre 2024.

Cast Dinner Club 3: i vip che viaggeranno con Carlo Cracco

Alla guida del nuovo itinerario culinario c’è sempre lo chef Carlo Cracco, stavolta in compagnia di Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. E quest’anno c’è una novità: Carlo Cracco non viaggerà singolarmente con ognuno di loro, ma percorreranno tutti e quattro insieme in camper l’itinerario di questa edizione del format che prevede un percorso che vede protagonista l’Appia Antica, e che quindi va da Roma a Brindisi.

Come è noto, lo chef li metterà a dura prova con ricette ricercate e insolite. A fine viaggio non potrà mancare la grande cena conclusiva, a cui partecipano anche tre veterani vip del programma: Sabrina Ferilli, Corrado Guzzanti e Antonio Albanese.