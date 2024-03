Nonostante non sia ancora arrivata nessuna conferma da parte di Amazon Prime Video, sembra che siano iniziate le riprese di Dinner Club 3. A quanto pare, stando alle ultime indiscrezioni, lo chef Carlo Cracco prosegue dunque il suo viaggio gastronomico, questa volta ad accompagnarlo durante il tour ci saranno Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo.

Dinner Club 3, Carlo Cracco a Benevento con De Sica, Fanelli e Papaleo per le riprese

Carlo Cracco è stato avvistato nei giorni scorsi a Benevento insieme a Christian De Sica, Emanuele Fanelli e Rocco Papaleo. I tre attori non faranno parte di un film che li vede come protagonisti anzi, sembra infatti che, la ragione della loro visita nella città campana, sia Dinner Club 3, programma portato al successo dallo chef Carlo Cracco.

Il gruppo di volti noti della tv è stato avvistato nel cuore del Rione Ferrovia, lo chef e gli attori hanno cenato all’Ama Experience Restaurant, casa dello chef Assunto Piramide, e hanno poi soggiornato all’Antum Hotel.

Il post pubblicato sui social dallo staff della struttura

A rivelare la presenza del cast di Dinner Club 3 nella cittadina della Campania è stato proprio lo staff della struttura alberghiera, che ha condiviso sui social una foto di gruppo, ha spiegato d’essere stato onorato della loro presenza. “La cena è stata un successo, grazie soprattutto alla creatività e alla maestria dei nostri professionisti della cucina e all’impeccabile servizio di sala”, hanno dichiarato.

Nei giorni scorsi, lo chef Carlo Cracco era stato già avvistato a Sant’Agata de’ Goti. La settimana precedente, era stata la volta dell’Irpinia. Il motivo risiederebbe proprio in Dinner Club 3, il food travelogue ideato e realizzato da Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, che vede Cracco impegnato in un viaggio tra le tipicità gastronomiche italiane.

Che cos’è Dinner Club?

Dinner Club 3 è un diario di viaggio gastronomico che ha come protagonista lo chef Carlo Cracco che, in compagnia di attori e comici italiani italiani, va in cerca dell’arte culinaria girando in lungo e in l’argo l’Italia. Le prime due stagioni di Dinner Club sono state un grande successo.