Dopo l’esperienza con Sky e Dazn, la conduttrice più ambita del momento Diletta Leotta è pronta a sbarcare su Italia 1 con un nuovissimo programma. Accanto a lei ci sarà Daniele Battaglia, suo partner a Radio 105. Il nuovo programma di Italia 1 si chiamerà “W Radio Playa Rimini“.

Diletta Leotta su Italia 1 con “W Radio Playa Rimini”

L’estate si accende su Italia 1, è in arrivo un nuovo programma “W Radio Playa Rimini“. I due conduttori saranno Diletta Leotta e Daniele Battaglia, le voci di Radio 105. Diletta e Daniele non saranno da soli: insieme a loro, infatti, ci saranno i PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino.

Il nuovo programma in onda su Italia 1 sarà girato a metà tra gli studi di Radio 105 e il bagno 26 del lungomare di Rimini. In radio ovviamente ci saranno Diletta Leotta e Daniele Battaglia, mentre in collegamento dalla spiaggia ci saranno Andrea Pisani e Luca Peracino de I PanPers. Questi cercheranno di disturbare i turisti e rubare qualche dichiarazione interessante da trasmettere agli studi di Radio 105.

W Radio Playa Rimini, quando andrà in onda?

La prima puntata di W Radio Playa Rimini con Diletta Leotta e Daniele Battaglia andrà in onda lunedì 15 luglio. Il programma è prodotto da Magnolia, durerà circa mezz’ora e sarà inserito nella fascia pomeridiana di Italia Uno, alle 14:00, subito dopo “Studio Sport“.

Oltre ai due conduttori di Radio 105 e ai PanPers, ci saranno anche tantissimi ospiti che faranno visita a Diletta e Daniele. La radio ha spesso ospitato personaggi del mondo dello spettacolo come Francesco Monte, Giulia Salemi, Le Donatella e addirittura anche Belen Rodriguez.

Non mancherà la musica, i giochi in spiaggia e al mare e ci saranno tantissime gag. Italia 1 è pronta per far vivere l’estate ai telespettatori italiani. Dopo tanti anni, finalmente torna nel piccolo schermo un programma fresco, estivo e soprattutto divertente.

