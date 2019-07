Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato? Il settimanale Spy ha pubblicato delle foto clamorose della giornalista in compagnia di un uomo. Il nuovo spasimante dell’ex compagna di Matteo Mammì ha finalmente un volto e soprattutto un nome.

Diletta Leotta fidanzato: chi è il nuovo spasimante?

La fine della storia d’amore tra Diletta Leotta e Matteo Mammì, ex dirigente di Sky, ha scatenato il gossip. La giornalista è tra le donne più seguite degli ultimi anni. La sua bellezza ha incantato migliaia e migliaia di uomini. La Leotta in breve tempo è riuscita a ritagliarsi prima un posto a Sky, poi a Dazn e a breve arriverà anche sui canali Mediaset (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ). Un successo clamoroso, come si suol dire “bella e brava”.

Da qualche giorno, però, i settimanali di gossip hanno lanciato una clamorosa indiscrezione su Diletta Leotta. La giornalista, infatti, pare abbia già trovato un nuovo fidanzato. Chi è il fortunatissimo uomo che è riuscito a rubare il cuore della bellissima giornalista e conduttrice di Dazn e Mediaset?

Diletta Leotta, il nuovo fidanzato è “Toretto”

Il nuovo fidanzato di Diletta Leotta è Toretto. No, non stiamo parlando del famoso personaggio di Fast and Furious. Daniele Scardina, alias King Toretto, è un pugile ventottenne campione del mondo IBF dei pesi supermedi. Il pugile è nato a Milano, ma vive e si allena a Miami. Sarebbe stato il rapper Gue Pequeno (amico di entrambi) a presentare la Leotta a Toretto. I due, infatti, stanno trascorrendo le vacanze ad Ibizia insieme all’ex membro dei Club Dogo.

L’indiscrezione è stata lanciata sul numero odierno del settimanale Spy. Diletta Leotta e il nuovo fidanzato Daniele Scardina sono stati immortalati insieme tra le strade di Ibiza. Un nuovo amore è alle porte per la giornalista e conduttrice di Dazn e di Mediaset.