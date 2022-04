Diego Tavani è uno dei personaggi che ha fatto più parlare a Uomini e Donne e c’è molta attesa per scoprire la sua scelta che andrà in onda soltanto la prossima settimana. Le ultime indiscrezioni parlavano che il suo cuore avrebbe scelto la bionda ceca Aneta e noi di Superguida TV possiamo confermalo in esclusiva: eccoli insieme scatenati in un’uscita romana! Diego Tavani e Aneta di Uomini e Donne hanno scelto, infatti, il ristorante Tema Roma in via di Porta Ardeatina per la loro uscita di coppia insieme a due amici. I due sono apparsi sorridenti e felici con un gran feeling tra baci e balli in pista scatenati sulle canzoni anni ‘80 proposte dalla band romana Extra Time. La location dei fratelli Mansueto si conferma così scelta dai grandi vip romani, tanti sono i calciatori e personaggi televisivi avvistati ed il 12 maggio qui verrà anche presentato il grande ritorno in tour di Annalisa Minetti.

Uomini e Donne, Diego Tavani ha scelto Aneta

La coppia non ha badato alla discrezione mostrando tutta la loro felicità per la scelta che renderà felice i fan di Diego Tavani e Aneta di Uomini e Donne, che finalmente sembra aver trovato la donna dei suoi sogni dopo le peripezie nel corso del programma. Ricordiamo che pochi giorni fa Diego aveva dichiarato: “Sto benissimo con lei, le cose vanno avanti. C’è l’attrazione fisica perché mi piace, ma sto valutando alcune cose. E’ tutto talmente perfetto che mi devo inventare qualcosa. Non c’è mai una discussione, non c’è mai un litigio. Mi piace, sto bene, ma quando sto con lei non sento quel fuoco”. Ora però sembrano averlo decisamente trovato.

Diego Tavani e Aneta di Uomini e Donne, Ida Pantano dovrà farsene una ragione

Dovrà farsene una ragione Ida Pantano, la sua ex fidanzata che aveva accusato Diego Tavani di voler solo la visibilità mediatica nella frequentazione con lei e ora anche con Aneta, ma invece anche in un contesto riservato lontano dalle telecamere i due sembrano voler vivere appieno il loro amore per la gioia dei fan.

La donna non era presente in studio, pertanto non ha potuto vedere Diego Tavani e Aneta di Uomini e Donne lasciare lo studio e dovrà accontentarsi delle foto e dei video che immancabili si scateneranno sui social da adesso in poi per ogni loro uscita.

Eccovi le foto in esclusiva: