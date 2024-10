Ad Amici 24 di Maria De Filippi, Senza Cri e Alessio Di Ponzio diventano i primi della classe, mentre il famoso Diego Lazzari “precipita” dopo il successo. A rivelarlo sono le classifiche delle discipline ballo e canto stilate con i voti degli stessi allievi partecipanti al talent show. Diego e Teodora sono gli ultimi della classe, quindi elementi più a rischio eliminazione, in quanto ritenuti tra i meno meritevoli del banco.

Il verdetto delle classifiche, comunicato nel daytime in onda su Canale 5 il 21 ottobre 2024, desta tra le reazioni più disparate, dentro e fuori la scuola più amata d’Italia. E a catalizzare l’attenzione generale è in particolare il curioso caso ‘Diego Lazzari‘.

Diego Lazzari è il nuovo caso di Amici: fa discutere la scelta del tiktoker

La webstar tra i cantautori-allievi ad Amici 24, famoso per il seguito raggiunto su TikTok, Diego Lazzari, giunge in TV ad una scelta inaspettata, che ora catalizza l’attenzione mediatica sul talent show e su di sé. Il giovane si avvale della facoltà di non prendere parte alle votazioni cui sono chiamati gli allievi, per la decretazione delle nuove classifiche di ballo e canto. Gli ordini di gradimento – dei cantanti e i ballerini in corsa – vedono, intanto, imporsi come “i primi della classe” Alessio Di Ponzio e Senza Cri. Questo, ai danni degli allievi ritenuti meno meritevoli del banco di studio. In particolare, gli ultimi classificati: Teodora e Diego.

Ed è virale sui social la reazione del tiktoker alle classifiche e le annesse dinamiche che ne conseguono. Incalzato da Rudy Zerbi, sulla scelta di escludersi dalle votazioni indette ad Amici 24, Diego diventa protagonista di un’accesa discussione. Per l’insegnante di canto il tiktoker si estranierebbe dalle votazioni perché fortemente influenzato dai giudizi esterni, soprattutto all’idea di perdere il suo stesso pubblico. Il riferimento del sospetto, per il talent scout, è al possibile timore nutrito dall’allievo di perdere consensi e il seguito dei follower sui social: “Non posso pensare che tu non abbia opinioni artistiche… – dichiara Zerbi, in un collegamento telefonico con il tiktoker. Il problema o è la classifica o la telecamera”.

Il confronto tra Rudy Zerbi e Diego Lazzari diventa virale: c’entrano le ‘classifiche di ballo e canto’

Ma non si fa attendere la reazione di Diego Lazzari: “Ma che è uno scherzo?”– dice il cantante. Lo sfogo tra i video virali del momento, su Instagram, prosegue: “che ca**o vuol dire. Io sono così, sono reale e voglio argomentare i miei pensieri e le mie scelte. Ma vaff****lo, ma che è sta roba, oh?”.

Il giovane, esoneratosi dalle votazioni come il compagno di studio Vybes, rivendica il diritto della sua scelta. Una decisione che lo vede mettere a dura prova il lavoro di squadra avviato con il maestro: “Io ci sto a mettere la mia anima, non gliene frega niente di me. Questo giudizio significa che non sei minimamente informato su di me e su quello che sto facendo”, avanza lo sfogo del cantante.

Interviene Maria De Filippi

E ad intervenire sul caso Lazzari, è, poi, la conduttrice e produttrice di Amici 24. “Lui (cioè Rudy, ndr) ti dice ipocrita perché probabilmente ha frainteso delle cose, Rudy vede un filmato in cui i tuoi compagni fanno commenti su chi è bravo e commenti su chi è meno bravo, mentre tu ti alzi e vai in cucina – spiega in un collegamento telefonico con il tiktoker, Maria De Filippi. Tu dici che ti sei alzato ‘perché c’era una zanzara che ti dava fastidio e che appare nel video’, capisci che può essere fraintendibile?”.

Per la regina di ascolti il rapporto tra l’insegnante e l’allievo è compromesso dai fraintendimenti: “Non vi siete capiti. Tu arrivi qui con una popolarità enorme sui social e questo può condizionare il giudizio di molte persone. Io ti consiglio di parlare con Rudy e provare a fargli capire cosa intendevi, tutto qua”.

Tra le altre reazioni alle classifiche di gradimento, si registra anche un chiarimento tra le allieve ballerine Alessia Pecchia e Rebecca Ferreri. “Nella vita bisogna essere obiettivi -discute con la rivale, la latinista Alessia -. Non ti piace il latino? Okay, però bisogna riconoscere comunque il suo stile“. E aggiunge: “Qui parlate sotto il cuscino. So riconoscere chi mi guarda in un modo e chi in un altro“. A queste parole segue prontamente la replica di Rebecca, prima dell’abbraccio che segna il chiarimento tra le due compagne di studio: “Ma ti hanno detto che sei bravissima. Se io dovessi fare una classifica a gusto personale, è ovvio che metterei prima quelli di modern. Questo è lo stile che mi piace“.