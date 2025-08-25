Grande attesa per le finali di Diamond League 2025. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera è iniziato il 26 aprile a Xiamen, in Cina, e terminerà alla fine del mese di agosto. Scopriamo insieme dove vedere la finale e chi scenderà in pista.

Finali Diamond League 2025: dove vederle in tv e in chiaro

Sono 15 le tappe, in giro per il mondo, della Diamond League 2025. Tra i meeting non poteva mancare il Golden Gala di Roma che si è svolto il 6 giugno 2025. Ora c’è grande attesa per la finale in programma a Zurigo, in Svizzera, mercoledì 27 e giovedì 28 agosto. Qui si sfideranno i primi 6 della classifica generale per i concorsi, i primi 8 per le distanze dai 100 agli 800 metri ed i primi 10 per le lunghe distanze (dai 1500 in su) che puntano a conquistare il prestigioso trofeo del diamante.

Ma dove vedere la finale della Diamond League 2025 in tv e in chiaro? Le principali tappe sono state trasmesse su Sky Sport Arena, disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport, al canale 204. La finale andrà in onda dalle ore 20.00 anche in chiaro e in diretta su Rai 3 e in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. Le finali sono da considerarsi un antipasto di quello che vedremo ai Mondiali di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre.

Gli Italiani in gara

Parteciperanno alle finali di Diamond League 2025 essendo già qualificati Larissa Iapichino, nel salto in lungo, e Ayomide Folorunso, nei 400 ostacoli. In totale saranno cinque gli italiani presenti. Occhi puntati anche su Mattia Furlani, sul campione iridato indoor del lungo. Completano la delegazione azzurra Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e Roberta Bruni nel salto con l’asta.

Potrebbe giungere in finale anche Andy Diaz, non qualificato nel salto triplo ma nella lista di coloro che possono ricevere una wild card.

Questi gli orari degli italiani in gara:

27 agosto

ore 17.05: getto del peso maschile (Fabbri)

ore 18.35: salto in lungo maschile (Furlani)

28 agosto