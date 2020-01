Tutto pronto per il ritorno in tv di “Detto Fatto“, il factual show di Rai2 condotto da Bianca Guaccero. Dopo la lunga pausa natalizia è tempo di tornare in onda con nuovi tutorial e nuovi imperdibili consigli di stile, salute, bellezza, ecc. Come sempre accanto alla Guaccero i tutor del programma: dall’esperta di stile Carla Gozzi fino alla new entry Guillermo Mariotto. Ecco le anticipazioni della settimana: da martedì 7 a venerdì 10 gennaio 2020.

Detto Fatto oggi, gli appuntamenti della settimana

Si comincia martedì 7 gennaio 2020 con Jill Cooper e il suo tutorial dedicato all’attività sportiva. Dopo i cenoni e i pranzi di Natale e Capodanno non si poteva ricominciare che con l’esperta di fitness pronta a condividere con i telespettatori una serie di esercizi utili per iniziare al meglio e in forma il nuovo anno. Spazio poi a Ilaria Cuzzolin, ossia Mamma Risparmio, che dispenserà consigli su come fare attenzione durante il periodo di saldi, mentre Giustina Dibello mostrerà una ricetta a base di ingredienti tipici delle feste. Infine appuntamento con i buyers del programma con la presenza di Carla Gozzi.

Mercoledì 8 gennaio 2020 , Detto Fatto torna con Nenella Impiglia e la seguitissima rubrica dedicata al mondo delle scarpe. Ospite di questa settimana Benedetta Mazza, ex concorrente del Grande Fratello Vip. La puntata prosegue poi con Nicola Santini che disputerà consigli di bon ton in cucina, mentre Patrycja Lewicka e Joanna Grunt tornano con il loro servizio di misurazione per scegliere al meglio la propria lingerie.

Giovedì 9 gennaio 2020 appuntamento con Cristina Fogazzi e il tutorial dedicato all’estetica, mentre Gianni Molaro si occuperà di abiti da sposa. Infine non mancheranno le rubriche di cucina con lo Chef Simone Finetti, mentre Salvo Filetti dispenserà consigli in fatto di hair design!

Infine l’ultimo appuntamento della settimana è fissato per venerdì 10 gennaio 2020 con l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina. In studio anche la personal trainer Sara Marinaccio, la meccanica Elena Giaveri che condividerà con i telespettatori di Ra2 consigli per guidare nel migliore dei modi in vista dell’arrivo dell’inverno. Infine lo chef Antonino Orfanò.