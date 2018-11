Detto Fatto, anticipazioni settimana da lunedì 5 a venerdì 9 novembre 2018

Detto Fatto con Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci torna su Rai 2: ecco tutte le anticipazioni della settimana da lunedì 5 novembre a venerdì 9 novembre

Torna l’appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai2, con “Detto Fatto”. Padroni di casa Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci. Una nuova settimana all’insegna di nuovi tutorial, interviste, ospiti e curiosità. Ecco tutte le anticipazioni della settimana: da lunedì 5 novembre a venerdì 9 novembre 2018.

Detto Fatto: anticipazioni di lunedì 5

Lunedì 5 novembre, la prima puntata della settimana di Detto Fatto si apre con la top model curvy Elisa D’Ospina, punto di riferimento per tutte le donne oltre la taglia 46 che, grazie ai suoi tutorial, oggi possono trovare vestiti alla moda e della taglia giusta ovunque. La protagonista del tutorial è Marta, una ragazza che ha sempre visto la sua altezza come un problema. Con lei Elisa intraprenderà un vero e proprio percorso di accettazione fatto da diverse prove che la porteranno ad amarsi al 100%. Dalla moda alla cucina con lo chef giramondo Daniele Persegani che proporrà la sua calamarata alla messicana. Come ogni lunedì torna poi l’appuntamento con le stelle di Mauro Perfetti. Spazio poi all’appuntamento con il contest “Ok il taglio è giusto”. In questa puntata i tre giurati Stefano Bonomi, Toni Pellegrino e Paolo Venuta, giudicheranno il lavoro di Matteo, un parrucchiere con quarant’anni di esperienza in salone e Andrea, un hairstylist alle prime armi. Chi riuscirà a convincere maggiormente la temuta giuria? In questa puntata torna la stilista che fa sognare le spose di tutt’Italia, Pinella Passaro. La protagonista del tutorial è Federica, giovane sposa di Imperia che chiede l’aiuto di Pinella per trovare il giusto abito da indossare nel suo giorno speciale.

Detto Fatto: anticipazioni di martedì 6

Martedì 6 novembre torna Olivia Ghezzi che ci accompagna in un viaggio nel meraviglioso mondo della moda con sfilate che ripercorrono la storia del costume dagli anni 20 a oggi, con un dizionario della moda che ci propone puntata dopo puntata una nuova parola dal significato dubbio e soprattutto con una missione: dimostrare alle sue ignare ospiti che gli abiti bon ton sono sempre la scelta giusta. Ospite della puntata l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai Pamela Petrarolo. La sfida in famiglia più attesa di sempre, questa volta si consumerà tra la mamma e la zia dell’ex tronista Claudio Sona. Torna poi l’esperta di olio Chiara Coricelli, che questa settimana ci parla della raccolta delle olive, frangitura e olio novello, proponendo una ricetta da gustare, la zuppa umbra di San Nicola e una pillola beauty, uno scrub per le labbra a base d’olio di oliva. Continua la missione della conduttrice di Detto Fatto che con il suo spazio di fitness vuole farci bruciare sempre più calorie. Ma Bianca stavolta dovrà vedersela anche con il tutor più dandy di Detto Fatto, Filippo Nardi.

Detto Fatto: anticipazioni di mercoledì 7

Mercoledì 7 novembre tornano in studio i buyer di Detto Fatto Jacopo Tonelli e Giordano Ollari pronti a giudicare le collezioni di alcuni giovani designer. Anche questa volta ai giudici si aggiunge l’esperta di moda Jo Squillo. Questa settimana a presentare la sua collezione oggi sarà Marta Lanzillotta. Spazio poi alla nonna poser di Detto Fatto, Giustina, che in puntata proporrà un classico della pasticceria casalinga: la ciambella cioccolato e nocciole. Si parlerà poi di forma fisica e di mente con il tutor di fitness Lucas Peracchi. Poi è la volta dell’estetista cinica Cristina Fogazzi, che mostrerà la tecnica del bendaggio drenante particolarmente indicata per chi soffre di cellulite e di ritenzione idrica. Torna poi l’appuntamento con “Top Flop Shock”, la rubrica di look curata da Jo Squillo pensato per aiutare le telespettatrici a reinterpretare i look delle sfilate nella vita di tutti i giorni. Jo Squillo è pronta a mostrare il capo Top, quello Flop e quello Shock.

Detto Fatto: anticipazioni di giovedì 8

Giovedì 8 novembre, torna a Detto Fatto l’esperta di intimo e lingerie Jennifer Dalla Zorza e questa volta è affiancata da un’ospite speciale: l’ex Miss Italia Giulia Arena. Insieme Jennifer e Giulia spiegheranno come la lingerie giusta può essere uno strumento utile per esorcizzare un momento traumatico e delicato come un intervento chirurgico. Il nostro chef stellato Ilario Vinciguerra ci mostra come unire terra e mare in un unico gustoso piatto. Nella ricetta di Ilario il calamaro ripieno incontrerà un tipico prodotto di stagione: le cime di rapa. L’interior designer Luca Medici trasforma vecchi oggetti inutilizzati in moderni complementi d’arredo. In questa puntata ci occuperemo dello stile country-chic. Il nostro speziale Luca Bonafini torna in studio con i suoi rimedi naturali che fanno bene al corpo e allo spirito. In questa puntata Luca ci parla di un prodotto naturale di stagione: il cachi. Le ricette presentate dall’ex monaco sono due: una da gustare e una per la cura del corpo. Non mancheranno tante informazioni e curiosità su questo particolare frutto di stagione. L’esperto di buone maniere Nicola Santini si occupa di trasformare il look del suo ospite e di renderlo più chic. Durante il tutorial si parlerà anche di bon ton del cellulare, perché il telefonino ormai è diventato un prolungamento del corpo e il suo utilizzo è soggetto a cattive abitudini che Santini spiega come debellare.

Detto Fatto: anticipazioni di venerdì 9

Venerdì 9 novembre: in questa puntata torna a trovarci la stilista velocista di Detto Fatto, Silvia Nobili, che aiuterà la cantante lirica Cosetta Gigli a trovare il look giusto per incidere un disco rap e passare dai suoi soliti outfit classici a registri stilistici decisamente più pop. Il pizzaiolo canterino Gianfranco Iervolino questa settimana duetterà con Bianca su una canzone di Mina e Celentano e ci proporrà, in omaggio ai due artisti, una pizza tutta lombarda. Stefania, Serafina e Roberta proseguono il loro percorso di dimagrimento sotto l’occhio vigile di Jill Cooper. L’allenamento è a mille, la dieta è sotto controllo. Tutto questo le avrà aiutate a perdere ancora qualche chilo? Torna a Detto Fatto il mago dei capelli, l’hair designer Salvo Filetti. In questo tutorial Salvo dovrà affrontare una nuova sfida: domare la chioma riccia e complicata di Chiara con taglio e colore giusto. Lo stilista delle spose Gianni Molaro rivisita l’abito indossato da Katia, la mamma di Jessica, la sposa protagonista del tutorial di oggi. Lo spazio sarà ricco di sorprese perché mamma Katia è stata attirata a Detto Fatto con una scusa e non si aspetta minimamente di vedere il suo vecchio abito rimodernato per sua figlia dalle esperte mani di Molaro.

Detto Fatto è prodotto da Rai2 in collaborazione con Endemol Shine Italy.