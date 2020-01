Al via una nuova settimana di “Detto Fatto“, il factual show di Rai2 condotto da Bianca Guaccero con tanti nuovi tutorial e imperdibili consigli di stile, salute, bellezza. Scopriamo tutte le anticipazioni della settimana: da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020.

Detto Fatto oggi, gli appuntamenti della settimana

Torna l’appuntamento con “Detto Fatto”, il programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2 con la partecipazione di Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Lunedì 13 gennaio 2020 riprende la settimana con il Contest dedicato al mondo dell’hair stilista con la presenza di Michela Persico. In puntata torna anche Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, con i suoi consigli di seduzione, mentre Filippo Nardi torna ad occuparsi di consigli di stile per la moda maschile. Immancabile poi il momento dedicato alla cucina con lo chef Ilario Vinciguerra.

Martedì 14 gennaio 2020 Detto Fatto torna su Rai2, ma in versione abbreviata per via della partita degli ottavi di Coppa Italia in onda dalle ore 14.50. Per l’occasione pochi ospiti e tutorial, ma possiamo anticiparvi che in studio ci sarà Jennifer Dalla Zorza, l’esperta di intimo e lingerie e il ritorno dell’esperto di polenta Marco Pirovano.

Detto Fatto su Rai2, le anticipazioni

Mercoledì 15 gennaio 2020 è un puntata speciale visto che si festeggeranno in diretta i compleanni della padrona di casa Bianca Guaccero e di Jonathan Kashanian. Tra gli ospiti della puntata il pasticcere Alessandro Capotosti e Nicola Cavallo, creative director di una celebre maison di abiti da sposa. Anche la puntata di mercoledì avrà una durata inferiore per via degli ottavi di Coppa Italia.

Giovedì 16 gennaio 2020 a Detto Fatto tornano gli stilisti Salvatore Martorana e Simone Bartolotta. Nel loro spazio ospite la cantante di X Factor Antonella Lo Coco. Spazio poi al tutorial di Simone Belli, make up Artist, mentre torna in studio il re della sfoglia Beniamino Baleotti. La puntata segna anche l’ingresso della nutrizionista Daniela Morandi.

Infine ultimo appuntamento della settimana venerdì 17 gennaio 2020 con il pizzaiolo Gianfranco Iervolino che si collegherà con lo chef Mattia Poggi. Durante la puntata spazio a Pinella Passaro e alle creazioni per le sue spose, mentre grande novità l’ingresso del florovivaista Alessandro Magagnini.