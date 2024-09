Continua senza sosta il nuovo percorso artistico e musicali di Dennis, il cantautore con all’attivo 4 dischi di Platino e 1 Oro che, dopo un percorso che lo ha portato a ricercare la propria identità e spontaneità, si è spogliato delle sovrastrutture e del suo nome d’arte Deddy per tornare alle sue origini decidendo di chiamarsi con il proprio nome di battesimo. L’artista esce oggi, 27 settembre 2024, con il nuovo singolo dal titolo “Persi per niente”.

Dennis, esce oggi il nuovo singolo “Persi per niente”

Dopo il brano “Un altro nome” uscito quest’estate dove Dennis si pone in maniera più cruda e vera sia nella scrittura che nell’interpretazione e nelle sonorità, senza più maschere, il nuovo singolo dell’artista è intitolato “Persi per niente” con la produzione di Brail e B-Croma, in uscita venerdì 27 settembre per M.A.S.T.

“Persi per niente” è una canzone d’amore dal suono accattivante: “E’ guardare le cose da un’altra prospettiva, guardare le cose dal futuro e giudicarne le scelte a posteriori” – racconta Dennis – “Parla di un amore finito o che non è saputo durare, di quando una coppia decide di rincontrarsi dopo tanto tempo per discutere di quello che “forse” non avevano chiarito, per passare una serata a sorridere di ciò che stato, discutere dei motivi futili per cui non si è più insieme, per bersi un cocktail e brindare al passato”.

Chi è Dennis: biografia del cantautore

Dennis (classe 2002) capisce presto che la musica, il cantautorato, è il suo divenire. A scriverne di sue, di canzoni, inizia presto, a 12 anni. Dalla partecipazione alla ventesima edizione del programma “Amici” ad oggi, la musica diventa la colonna sonora di questi ultimi anni, le sue canzoni non solo sono delle vere e proprie hit ma sono presenti nella top10 tra i brani italiane per numero di creazioni su TikTok. Il primo album di Deddy “Il cielo contromano” ha raggiunto i vertici delle classifiche di vendita e la certificazione Platino.

Il 2023 inizia con un nuovo singolo “Casa Gigante”, accompagnato da un’iniziativa particolare: ha presentato il suo nuovo brano con una street performance itinerante in una “casa mobile” nelle principali piazze Italiane tra Napoli, Roma, Bologna, Milano e Torino. A questo segue a luglio “Balla (come la domenica) e ad ottobre “Le regole del fuoco”, una riflessione ironica su quello che è stato e su quello che sarà, e la volontà di rimettersi in gioco prendendo come punto di forza il proprio passato.

Il 2024 è all’insegna di un periodo di profondo cambiamento in cui decide di abbandonare il nome d’arte per chiamarsi semplicemente Dennis e di firmare con Believe per un nuovo percorso artistico.