Denise Pipitone è viva? La ragazza russa e l’appello a “Chi l’ha Visto?”

Denise Pipitone potrebbe essere viva! La bambina scomparsa nel settembre 2004 da Mazara del vallo, in Sicilia potrebbe essere una ragazza russa che ha fatto un appello ad una tv locale, Primo Canale in una trasmissione che si chiama “lasciali parlare” una specie del nostro “Chi l’ha Visto?”

Denise Pipitone: una storia triste in 17 anni di misteri e false speranze

Scomparsa nel settembre 2004, mai trovata, Denise Pipitone potrebbe ora avere un volto: una ragazza russa, che si chiama Olesya Rostova che ha una somiglianza straordinaria con Piera Maggio, la madre della bambina che non si è mai arresa e che l’ha sempre cercata con amore e tenacia, senza mollare un attimo.

Il giallo sulla scomparsa di Denise Pipitone si riapre dopo 17 anni: una nuova pista e una nuova speranza. La piccola di soli pochi anni, svanita nel nulla nel settembre 2004, giocava davanti casa e non è mai stata ritrovata né viva né morta.

La mamma, Piera Maggio non si è mai arresa ed è sempre stata convinta che la bambina non fosse morta. Sono arrivate in questi lunghi anni diverse segnalazioni che tuttavia, non hanno avuto un riscontro concreto e un esito positivo.

Che sia la volta buona? La ragazza russa, che si chiama, Olesya Rostova apparsa su una tv locale, assomiglia in modo straordinario a Piera Maggio, la madre di Denise. La ragazza russa ha la stessa età che avrebbe oggi Denise, ha dichiarato di essere stata rapita da piccola.

L’appello della Ragazza russa a Chi l’ha visto

Ecco un assaggio, dell’appello della ragazza Russa a Chi l’ha visto, la trasmissione sulle persone scomparse che andrà in onda mercoledì 31 marzo in prima serata su Rai 3.

Nella prossima puntata Chi è la giovane donna a Mosca, rapita quando era bambina? “Somiglia tantissimo a Piera Maggio”, segnala una spettatrice Mercoledì #31marzo alle 21:20 in diretta sul #Rai3 #bambiniscomparsi #missingkids pic.twitter.com/lRQ3JuQW95 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 30, 2021

La madre Piera Maggio sta già preparando i bagagli, alla volta della Russia per vedere se le sue speranze e la sua insistenza nel cercare la figlia saranno finalmente coronati da un esito positivo. Ovviamente si aspetta di fare il test del DNA per avere la certezza assoluta.

La storia di Denise Pipitone: tanti avvistamenti, nessun risultato

La prima segnalazione a un mese e mezzo dalla sparizione improvvisa.

1) Giocava per strada

Denise Pipitone, a soli quattro anni svanisce nel nulla verso mezzogiorno: era a casa della nonna materna e giocava per strada. Rincorre un cuginetto, gira l’angolo e scompare nel nulla.

2) La guardia giurata e il gruppo di nomadi

La prima segnalazione arriva il 18 ottobre 2004 da Milano, una guardia vede un gruppo di nomadi con una bambina, dell’età di Denise con la testa coperta nonostante facesse molto caldo. Purtroppo quella pista non portò a nessun risultato.

3) L’ultima pista – la ragazza russa e l’appello a Chi l’ha visto

Chi è Olesya Rostova?

Su Tg Com, si legge: “Come ricostruito da Il Riformista, la giovane ha inviato una lettera alla redazione di пусть говорят (in italiano “Lasciali parlare”), trasmissione russa in onda sull’emittente Primo Canale, per cercare la sua famiglia. Olesya ha raccontato di essere stata rapida da piccola e portata in un campo rom nel 2005 quando aveva circa 5 anni, età compatibile con quella di Denise”. “Sono stata rapita quando ero piccola”.