Ficarra e Picone approdano su canale 5 con la serie tv “Incastrati” che aveva debuttato lo scorso gennaio su Netflix. Ora arriva in chiaro sull’ammiraglia Mediaset già dai primi di dicembre. Scopriamo assieme la trama, il cast e quando in tv.

Ficarra e Picone, la serie tv Incastrati debutta in chiaro su Canale 5: ecco quando in tv

Approda su canale 5 in chiaro la serie tv “Incastrati” che vede come protagonisti Ficarra e Picone, il duo comico siciliano, amatissimo da grandi e piccoli. La serie tv era approdata lo scorso anno su Netflix, ma da mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre andrà in onda in prima serata su canale 5 per un totale di sei episodi. Il 7 dicembre i primi tre episodi mentre l’otto dicembre gli altri tre. “Incastrati”, di cui Ficarra e Picone sono registi e interpreti si presta al gioco degli equivoci che coinvolgeranno i due protagonisti in un losco affare.

“Incastrati” è stata girata interamente in Sicilia e rappresenta una vera sfida per la coppia di comici che per la prima volta si misurano con la serialità. La serie tv è prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited.

Sinossi ufficiale della serie tv “Incastrati” di Ficarra e Picone: di cosa parla?

Incastrati è una serie comedy in 6 episodi che, attraverso il linguaggio e l’ironia tipici di Ficarra & Picone, racconta, in perfetto stile commedia degli equivoci, una vicenda criminosa. Al centro della storia due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia.

Il cast della serie tv “Incastrati” di Ficarra e Picone

Nel cast, oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), troviamo:

Marianna di Martino (Agata Scalia),

Anna Favella (Ester),

Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”),

Maurizio Marchetti (Portiere Martorana),

Mary Cipolla (Signora Antonietta),

Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”)

Sergio Friscia (Sergione).

La serie vede tra gli scrittori anche Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli. Tra i produttori Nicola Picone per Tramp Limited.

Anticipazioni prima puntata di Incastrati, mercoledì 7 dicembre

Salvo (Salvo Ficarra) e Valentino (Valentino Picone), amici e cognati, sono titolari di una ditta che si occupa di riparazione di elettrodomestici. Un giorno i due arrivano a casa del commercialista Gambino e ne trovano il cadavere. Scoprono anche che Gambino era l’amante della moglie di Salvo.

Anticipazioni seconda puntate di Incastrati giovedì 8 dicembre

Padre Santissimo, scoperto il legame fra Salvo (Salvo Ficarra), Valentino (Valentino Picone) e il vicequestore Scalia, decide di non ucciderli allo scopo di sfruttarli per carpire le novità sulle indagini. Il giorno dopo i due vanno con Agata in commissariato e qui vengono riconosciuti…

Appuntamento quindi con Incastrati di Ficarra e Picone Da mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre 2022 in prima serata su canale 5.