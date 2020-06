Le anticipazioni sulle nuove puntate in italiano di Daydreamer – Le ali del sogno, la fortunata serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir, raccontano ai fan della soap turca cosa succederà a Divit e a Sanem nei prossimi episodi in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2020. Questa settimana ci saranno o no nuovi debutti nel cast? E come evolverà il rapporto tra il sexy “Albatros” e l’aspirante scrittrice?

Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni puntate dal 6 al 10 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di lunedì 6 luglio, Sanem, non proprio a suo agio per il tipo di rapporto con Can, affronta Emre chiedendogli con forza di presentare le sue dimissioni e di dire tutta la verità.

Nell’episodio di martedì 7, invece, Can fa una scoperta: è Sanem che ha pensato alla campagna in realizzazione per l’azienda. Divit, allora, pensa di coinvolgerla nel gruppo di lavoro, ma la diretta interessata accetta suo malgrado.

Quindi, l’appuntamento di mercoledì 8, con Sanem che si reca a casa di Can con l’obiettivo di confessare i suoi sentimenti al fotografo. A sorprendere la ragazza, però, è la presenza della fidanzata Polen.

Dunque, giovedì 9 spazio alla vincente idea di Sanem che Can, insieme alla collaborazione di Levent, il titolare di un’azienda di prodotti organici, usa per pianificare la promozione dell’agenzia.

Infine, l’ultima puntata settimanale di venerdì 9 luglio 2020, con Nihat che, non sopportando più il nuovo ruolo di casalingo, propone a Muzzafer l’apertura di una gastronomia di polpette vegane.

Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni episodi dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Queste le nuove trame per Daydreamer – Le ali del sogno, mentre da lunedì 29 giugno e fino a venerdì 3 luglio 2020, nel pomeriggio di Canale 5 vanno in onda gli episodi dal numero 14 al numero 18.

Più nel dettaglio, nel corso delle varie puntate trasmesse da Mediaset e da vedere anche in streaming su Mediaset Play e Superguida tv, Sanem chiede a Osman di fare il suo fidanzato per copertura mentre Aylin accusa Can di plagio.

Dal canto suo, Can viene sospeso dall’associazione mondiale dei fotografi e Sanem, per comunicargli la notizia, lo raggiunge in un bosco, lì dove passano la notte. Un momento inedito per i due protagonisti di Daydreamer.