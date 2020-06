Mentre l’appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno si rinnova sia in tv, su Canale 5, sia in streaming, su Mediaset Play, anche la prossima settimana l’amata serie televisiva, con protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir, “regalerà” ai telespettatori del “Biscione” nuove puntate ricche di colpi di scena. L’intreccio tra dinamiche lavorative, sentimenti un po’ buffi vissuti tra adulti e rivalità tra i singoli personaggi della soap, sta infatti appassionando – e non poco – chi segue, comodamente da casa, le vicende turche, diventate ormai popolari anche qui in Italia.

Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni puntate dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Stando alle anticipazioni, lunedì 29 giugno 2020 DayDreamer – Le ali del sogno toccherà quota 14 puntate già trasmesse. Vediamo, allora, qual è la trama dei prossimi episodi, in onda fino a venerdì 3 luglio.

Lunedì 29 giugno

Sanem, per far andare in porto il contratto tra l’affascinante Fabbri e l’agenzia di Fikri Harika, fa finta di essere la fidanzata di Can.

Martedì 30 giugno

La perfida Aylin sottrae (dal cellulare di Emre) le fotografie della campagna sociale di Can e fa di tutto per accusare il fotografo di plagio.

Mercoledì 1 luglio

Can è in una sventura con la commissione disciplinare, ed Emre comincia a credere che la fidanzata Aylin abbia messo in piedi un piano per danneggiare la reputazione del fratello.

Giovedì 2 luglio

Sanem si mette sulle tracce di Can perché vuole avvisarlo: dopo l’accusa di plagio costruita ad arte da Aylin, l’associazione mondiale dei fotografi lo ha sospeso.

Venerdì 3 luglio

Ahyan e J.J scoprono qual è l’indirizzo di chi ha provato a mettere Can in cattiva luce. Emre, però, prova ad intervenire prima che i due possano trovare questa persona…

Daydreamer – Le ali del sogno, le puntate intere in streaming

Fatto il punto con le nuove anticipazioni di Daydreamer – Le ali del sogno, non resta che ricordare ai fan della serie che le puntate intere del mese di giugno 2020 sono disponibili anche su Superguida tv.

Gli episodi già trasmessi dal 10 giugno in poi, completi e doppiati in italiano, si possono rivedere, in ogni momento e in versione streaming on demand, grazie ai video da Mediaset Play.