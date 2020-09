A partire da oggi, lunedì 7 settembre 2020, c’è un cambio di programmazione nella fascia pomeridiana di Canale 5. Day Dreamer – le ali del sogno non va più in onda alle 14:45. Perchè? Quando potrò rivedere l’amata soap turca con Can Yaman? Cerchiamo di fare chiarezza riguardo la nuova programmazione dell’amatissima e seguitissima soap turca.

A che ora va in onda Daydreamer lunedì 7 settembre 2020?

Oggi lunedì 7 settembre 2020 Daydreamer non va in onda al solito orario delle 14:45, interrompendo così uno degli appuntamenti più seguiti di tutta l’estate. A che ora va in onda Daydreamer oggi su Canale 5?

La soap turca lascia il posto alla nuova edizione di Uomini e Donne e “trasloca” in prima serata su Canale 5. Ma per i fans c’è una sorpresa. L’appuntamento di oggi cambia soltanto di orario. Lunedì 7 settembre 2020, infatti, le avventure di Can Divit e Demet Özdemir si spostano in prima serata su Canale 5!

I nuovi appuntamenti con DayDreamer