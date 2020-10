Cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera turca con protagonista Can Yaman, l’affascinante attore turco? Cosa accadrà in Daydreamer – Le ali del sogno? Ecco tutte le anticipazioni degli episodi in onda sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2020 su Canale 5. Ci sono grosse novità per i telespettatori della serie tv. Quali? Ebbene sabato pomeriggio la puntata si allungherà più del previsto. Daydreamer infatti andrà in onda dalle 14:10 alle 16:00.

Daydreamer – Le ali del Sogno: dove eravamo rimasti?

Cosa è successo nelle puntate di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 in Daydreamer – Le ali del Sogno? Sanem si è scontrata con una donna alquanto misteriosa. Solo dopo varie vicissitudini ha capito fosse la madre di Can. Quest’ultima ha dimostrato fin da subito, però, un certo disprezzo per la ragazza e sua sorella e ha iniziato a rendere loro la vita impossibile. Come? In primis dicendo che il te di Sanem non era affatto buono, poi denigrando il suo lavoro in agenzia e contestando le decisioni che il figlio aveva preso insieme all’amata.

L’arrivo in ufficio della madre di Sanem con dei manicaretti per Can non ha fatto altro che complicare le cose. Sanem ha però preso la palla al balzo per uscire dall’agenzia e correre, durante la pausa pranzo, da Fabbrì. Quest’ultimo l’aveva chiamata, rischiando di far scoprire tutto a Can, perché la sua formula per il profumo sembrava non andare bene e c’erano problemi con la produzione su larga scala.

Anticipazioni DayDreamer: dal 31 ottobre al 1 novembre 2020

Dopo che una spia ha informato Max e Ceyda del nuovo progetto commerciale di Fabbrì, i due si sono precipitati a riferirlo a Can. Cosa accadrà ancora? Can scoprirà che è stata Sanem a vendere il suo profumo all’acerrimo nemico rischiando così di far saltare l’accordo con il nuovo cliente dell’agenzia?

Secondo le anticipazioni dei prossimi episodi Ceyda rivelerà a Can che, grazie a una talpa di MacKinnon, hanno scoperto che il rivale sta per lanciare un nuovo profumo. Mackinnon chiederà dunque di anticipare il suo lancio e di uscire con la sua linea prima del rivale per batterlo sul tempo e non vedersi bruciati i propri proventi. In agenzia scoppierà il caos? Tutto dovrà essere pronto prima del previsto. Ci riusciranno?

Nonostante gli impegni lavorativi Can e Sanem si ritaglieranno un momento tutto per loro perché dovranno parlare insieme. Entrambi si approcceranno a questo momento in maniera diversa. Da un lato Sanem sentirà il bisogno di dire all’amato tutta la verità ovvero che ha venduto il suo profumo all’acerrimo nemico. Can, invece, più spensierato che mai e con una gioia immensa nel cuore, tenterà di fare a Sanem la fatidica proposta di matrimonio. Qualcosa andrò però storto e fra i due si aprirà una profonda crisi.

Approfittando di ciò, Huma, madre di Can, cercherà di spingere il figlio fra le braccia di Ceyda. Ci riuscirà?

Nel frattempo Sanem cercherà di chiarirsi con Can, raggiungendolo al rifugio. Il chiarimento non arriverà e i rapporti rimarranno più tesi che mai.

Ignaro di quanto stia accadendo, Emre chiederà invece conto ad Aylin dei suoi rapporti con Fabbrì. Come risponderà quest’ultima?