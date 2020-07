Nozze dietro l’angolo? Sono davvero super le anticipazioni riservate alle nuove puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, che andranno in onda su Canale 5 dal 20 al 24 luglio 2020. Can e Polen si sposano? Sanem ammette o no i suoi sentimenti per Divit? Cosa decide di fare il sexy fotografo per dare uno scossone al rapporto? Tutti interrogativi chiave per la rinnovata trama della popolare serie turca, che la prossima settimana continua ad essere trasmessa da Mediaset con gli episodi dal numero 29 in poi.

Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2020

Vediamo allora insieme, puntata per puntata, quali sono le anticipazioni previste per Daydreamer – Le ali del sogno per la settimana che va dal pomeriggio di lunedì 20 a quello di venerdì 24 luglio 2020.

Nell’episodio di lunedì 20 luglio, il filmato promozionale per “Orgatte” va rifatto in seguito ad alcuni problemi. Nonostante l’ottimo debutto in scena, il bell’Osman ha avuto un inaspettato malore.

E anche nella puntata di martedì 21 luglio, i problemi legati allo spot pubblicitario non mancano. Il gruppo di lavoro dell’agenzia che lo ha realizzato deve pernottare nelle vicinanze del set.

Mercoledì 22 luglio, dunque, i telespettatori di Daydreamer assistono anche alle scene con papà Nihat e Mevkibe che si accorgono di Sanem interessata a Can e cercano un modo per evitare sofferenze alla figlia.

Quindi, nell’episodio in onda giovedì 23 luglio, Guliz parla a Sanem del matrimonio che Can e la fidanzata Polen stanno progettando. La rivelazione arriva mentre la bella Aydin si sta recando alla festa del fotografo.

Infine, l’ultima puntata settimanale di venerdì 24 luglio, quella in cui Osman accetta la proposta di fare da modello e Sanem rischia di nuovo di essere licenziata. Stavolta il motivo è aver rotto la macchina fotografica del “capo”.

Daydreamer – Le ali del sogno, il cast

Le ultime anticipazioni di Daydreamer – Le ali del sogno, segnalano anche che, nelle puntate in onda dal 20 luglio 2020 in poi, l’attenzione verrà anche concentrata su due dei personaggi del cast fino ad ora un po’ meno protagonisti.

Parliamo dell’attore turco Ali Yagci, sul set della serie in qualità di Osman, il fratello bello di Ayhan, la migliore amica di Sanem, e di Sibel Sisman, attrice, anche lei di origini turche, arruolata nel cast della soap opera nei panni dell’intraprendente Guliz.