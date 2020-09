Cosa sappiamo su Daydreamer – Le ali del sogno? Le anticipazioni cosa ci dicono per i prossimi episodi in onda su Canale 5 da sabato prossimo? Per scoprilo dobbiamo ricordarci come abbiamo lasciato Can e Sanem. Cosa è successo nell’ultima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno andata in onda domenica 20 settembre prima di Domenica Live?

Daydreamer – Le ali del sogno anticipazioni: guai in vista

La soap opera turca con Can Yaman continua a tener incollati davanti alla televisione centinaia e centinaia di telespettatori. A seguire la storia d’amore di Can e Sanem sono davvero in tantissimi. La puntata di domenica 20 settembre 2020, in onda prima della puntata dello show di Barbara d’Urso e dopo Il Segreto, ha sicuramente fatto sognare i più romantici e appagato le curiosità di molte telespettatrici che sognano da tempo di vedere una storia d’amore idilliaca.

Can e Sanem, infatti, sono andati insieme al rifugio di lui per guardare le stelle. La coppia ha vissuto una serata molto romantica. Coccole e baci rubati sotto un cielo ricco di stelle lucenti oltre a buon cibo e a un po’ di vino. Tutte le cose belle, però, finiscono presto. Mentre Sanem si godeva la presenza del suo amato Can, a casa sua, sua madre urlava per l’arrivo di un ladro in camera.

Il trambusto e le urla della mamma della giovane ha svegliato tutto il vicinato. Perfino l’amica di Sanem è corsa a vedere cosa stesse succedendo, rischiando così di compromettere l’alibi della giovane che aveva detto alla madre di essere andata al cinema con lei.

Cosa accadrà nei prossimi episodio?

Nell’episodio numero 70, in onda, sabato prossimo, vedremo Aysun e Ihsan scoprire Can e Sanen insieme. I sospetti diventeranno dunque certezze. Sarà chiaro ai più che fra i due vi sia una vera e propria relazione. I pettegolezzi inizieranno a diffondersi con estrema rapidità. Sanem così finirà nei guai.

La ragazza capirà di dover raccontare tutta la verità ai suoi genitori, ma ormai sarà troppo tardi. Il motivo? Aylin divulgherà la notizia ai giornali. I genitori di Sanem dunque scopriranno nel peggiore dei modi la verità e non ne saranno affatto contenti.

Daydreamer cambia programmazione? I dubbi e i desideri dei telespettatori

Quando vedremo andare in onda Daydreamer? Sulla collocazione all’interno del palinsesto di Canale 5 ci sono diverse voci che ci susseguono da giorni e che gettano parecchi dubbi sui telespettatori. Si vociferava che anche domenica 20 settembre la soap opera non dovesse essere trasmessa, eppure l’episodio è andato regolarmente in onda.

Ora nuove voci vedrebbero Daydreamer in onda solo al sabato pomeriggio, prima di Verissimo e non più la domenica. Eppure c’è chi è pronto a scommettere che il 27 settembre l’appuntamento con Can Yaman sarà confermato.

Nonostante ciò sui social ci sono numerosi fan che chiedono di sostituire Il Segreto con Daydreamer sottolineando come la soap spagnola non abbia più alcun appeal sul pubblico. A supporto di ciò vengono portati gli ultimi dati Auditel che vedono Il Segreto perdere, costantemente, contro Il Paradiso delle Signore in onda sull’ammiraglia avversaria.