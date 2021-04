Ha appassionato il pubblico del Gf vip 5 con la sua simpatia e ora Giulia Salemi fa parlare di sé per il suo debutto da conduttrice al suo web format, Salotto Salemi. Si tratta di un nuovo programma in onda in streaming free su Mediasetplay, in occasione della cui prima puntata Giulia ha ospitato l’ex coinquilina nella Casa, Dayane Mello. Per l’occasione l’italo persiana ha posto una serie di domande alla brasiliana ed ad un certo punto, invertendo i loro ruoli, Dayane ha chiesto a Giulia se fosse riuscita a raggiungere l’orgasmo nell’intimità. La risposta della diretta interessata, diventata virale nel web, coinvolge Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi debutta con Salotto Salemi

Lo scorso 16 aprile 2021, ha aperto i battenti Salotto Salemi, condotto da Giulia Salemi. Nel nuovo appuntamento web, la modella italo-persiana ha ospitato nel suo salottino da make-up artist e conduttrice, Dayane Mello. All’ospite brasiliana, presentatasi struccata, Giulia ha dichiarato di volerla truccare sfruttando i suoi segreti di beauty e al contempo farle qualche domanda.

“Il nostro rapporto è stato complesso e vero. Forse se non fosse stato per altri, non avremmo mai litigato”, ha quindi esordito Giulia Salemi. E Dayane le ha fatto eco, alludendo alle dinamiche del Gf vip 5 condiviso con lei: “Penso che nella Casa erano troppo concentrati su loro stessi e io giocavo a divertirmi…”. “Ma tutti ti hanno mostrato affetto nel lutto”, è poi intervenuta la neo conduttrice, parlando all’ospite.

La stessa ha poi proseguito: “La libertà è un atto di coraggio. Tu vivi l’amore libero?”. Ancora una volta Dayane Mello si è dichiarata paladina dell’amore libero, per poi fare la stessa domanda a Giulia Salemi invertendo i loro ruoli a Salotto Salemi: “E tu?”.

La domanda di Dayane Mello a Giulia Salemi sull’orgasmo

La risposta dell’italo persiana si è rivelata un curioso aneddoto: “Sicuramente a 20 anni, ho fatto una cosa folle, trasferirmi con uno zainetto a Milano con tanti sogni”. Poi Dayane, provandoci gusto a vestire i panni di conduttrice, ha chiesto ancora a Giulia: “Ma sei riuscita ad arrivarci ad un orgasmo o no? Tutt’Italia lo vuole sapere”.

Parole che alludono all’affondo che Giulia aveva riservato nella Casa agli ex, dichiarando di non aver mai raggiunto l’orgasmo nell’intimità. E la Salemi, visibilmente imbarazzata, ha fatto sapere: “Posso dirti che sì e the winner is Pierpaolo Pretelli”. Insomma da quest’ultima si evince che, a dispetto delle malelingue, la lovestory dei Prelemi sembra andare a gonfie vele, anche sotto le lenzuola e fuori dal Gf vip 5.

Riprendendosi i panni di conduttrice, mentre truccava Dayane, Giulia ha poi incalzato la sua ospite ancora una volta. Le ha quindi chiesto 3 segreti per essere una femme fatale quale lei è. “I 3 segreti per essere femme fatale -ha quindi sentenziato Dayane-, atteggiamenti delicati nell’approccio, poi sapere muoversi serve, bisogna mettere una lingerie particolare, magari fare uno striptease a cena”.

Infine, Giulia ha chiesto a Dayane spiegazioni su una foto circolante nel web che la ritrae insieme a Leonardo Di Caprio e sulla quale si spiffera che tra i due vi sia stato un flirt. “Confermo che siamo amici e confermo che vorrei fare quel tuffo al mare con lui ancora”, è quindi intervenuta la Mello sul rapporto col divo hollywoodiano.

Una volta accompagnata allo specchio, Dayane Mello è infine rimasta folgorata alla visione del trucco che le ha realizzato Giulia Salemi nell’intervista, applicando fondotinta siero luminoso, eyeliner, mascara e contouring.