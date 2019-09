Davide Devenuto lascia Un posto al sole: la notizia adesso è ufficiale. L’attore, dopo ben quindici anni nella soap opera napoletana, è pronto per voltare pagina. Davide, divenuto famoso come Andrea Pergolesi, l’ha annunciato in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia.

Davide Devenuto lascia Un posto al sole: le sue parole

Dopo ben quindici anni, Davide Devenuto lascia il cast di Un posto al sole. L’attore, divenuto famoso nel ruolo di Andrea Pergolesi, l’ha annunciato in un’intervista al settimanale Grazia:

Sto per prendermi una pausa da ‘Un posto al sole’: 15 anni sono tanti. Al ruolo di Andrea Pergolesi devo tantissimo, mi ha dato popolarità e successo. Sono consapevole che i personaggi, col tempo, si esauriscono, negli anni diventano meno centrali, irrompe la fatica della routine, ma ‘Un posto al sole’ per me rappresenta una vita di emozioni, relazioni, entusiasmo. Miliardi di ore sul set, tantissime battute e scene girate. Resta un grande prodotto, un romanzo popolare visivo con la capacità di raccontare il quotidiano e Napoli come nient’altro

Davide dichiara di volersi prendere una pausa, dunque, come successo già in passato con altri protagonisti, è probabile che torni in futuro e indossi nuovamente le vesti di Andrea Pergolesi.

Davide Devenuto nel cast di Rosy Abate

Dopo l’esperienza con Un posto al sole, l’attore Davide Devenuto è entrato nel cast della seconda stagione di Rosy Abate. L’uomo interpreta il ruolo del boss che vuole ammazzare la povera Rosy. Un ruolo assolutamente opposto a quello interpretato nella soap opera napoletana.

Davide ha parlato anche di questo nuovo ruolo al settimanale Grazia: “Ho cercato di dare vita e spessore umano a questo mio imprenditore circondato da criminali e gente di malaffare, invischiato con la politica. Ho cercato di dargli un’anima: ha una vita fatta anche di affetti e relazioni, non solo di potere e violenza. Ha un rapporto importante con la figlia e deve gestire un passato tragico. Insomma, è un essere umano che ha preso una deriva pericolosa”.