In diretta dagli studi di Cinecittà, Carlo Conti e Drusilla Foer hanno condotto la serata che celebra il cinema italiano con la cerimonia di consegna dei premi David di Donatello 2022. Il mondo del cinema è tornato dopo vent’anni di assenza negli storici Studi di Cinecittà. I protagonisti del nostro cinema hanno attraversato i luoghi diventati simbolo del cinema su un lungo red carpet di ben 150 metri nel cuore pulsante della produzione cinematografica. Ecco di seguito chi ha vinto i David di Donatello 2022, con i nomi dei vincitori e tutte le premiazioni di ogni singola categoria.

David di Donatello 2022, chi ha vinto? I vincitori: tutte le premiazioni

Tra i film premiati ieri sera, martedì 3 maggio 2022, con l’ambitissimo David di Donatello 2022 ci sono: “Freaks out” con sei David (fotografia, scenografia, acconciatura, trucco, produttori, effetti visivi); cinque per “E’ stata la mano di dio” di Paolo Sorrentino (film, regia, attrice non protagonista, fotografia, David giovani). Tra gli attori un emozionantissimo Silvio Orlando, che riceve il premio come miglior attore protagonista per il film il David per “Ariaferma”. Quello di miglior attrice protagonista è andata alla 17enne attrice calabrese Swamy Rotolo per “A Chiara”. Teresa Saponangelo ed Edoardo Scarpetta ricevono rispettivamente il David di Donatello come miglior attrice e miglior attore non protagonista. Durante la premiazione sono stati consegnati venticinque David di Donatello, un David alla Carriera e due David Speciali, rispettivamente a Giovanna Ralli, Sabrina Ferilli e Antonio Capuano. Ecco di seguito tutti i vincitori.

Vincitori David di Donatello 2022: la lista completa

MIGLIOR FILM: ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino.

MIGLIOR REGIA: Paolo Sorrentino per ‘E’ stata la mano di Dio’.

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA: Laura Samani per ‘Piccolo corpo’.

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Swamy Rotolo, 17 anni, per il film ‘A Chiara’.

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Silvio Orlando per il suo ruolo nel film ‘Ariaferma’.

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Teresa Saponangelo per E’ stata la mano di Dio.

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Eduardo Scarpetta per il film ‘Qui rido io’.

MIGLIOR SCENEGGIATURA: Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero e Valia Santella per ‘Ariaferma’.

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: Monica Zappelli e Donatella Di Pietrantonio per il film ‘L’Arminuta’ di Giuseppe Bonito.

MIGLIOR PRODUTTORE: “Freaks Out” prodotto da Andrea Occhipinti, Stefano Massenzi, Mattia Guerra (Lucky Red) – Gabriele Mainetti (Goon Films) – RAI Cinema

MIGLIOR DOCUMENTARIO: ‘Ennio’ di Giuseppe Tornatore.

MIGLIOR FOTOGRAFIA: Daria D’Antonio per ‘E’ stata la mano di Dio’ e Michele D’Attanasio per ‘Freaks Out’ vincono il David di Donatello per la miglior fotografia ex aequo.

MIGLIOR COLONNA SONORA: il maestro Nicola Piovani per le musiche de ‘I fratelli De Filippo’ di Sergio Rubini.

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE: Manuel Agnelli per ‘La profondita’ degli abissi’ in ‘Diabolik’.

MIGLIOR SCENOGRAFIA: Massimiliano Sturiale e Ilaria Fallacara per le scene dell’ambizioso film di Gabriele Mainetti ‘Freaks Out’.

MIGLIOR COSTUMI: Ursula Patzak (‘Qui rido io’) vince il premio per i migliori costumi per la pellicola diretta da Mario Martone.

MIGLIOR TRUCCO: Diego Prestopino, Emanuele e Davide De Luca per ‘Freaks Out’.

MIGLIOR ACCONCIATUR: Marco Perna per il film ‘Freaks Out’.

MIGLIOR MONTAGGIO: Massimo Quaglia e Annalisa Schillaci per il film documentario ‘Ennio’ di Giuseppe Tornatore sul Maestro Morricone.

MIGLIOR SUONO: ‘Ennio’, documentario su Morricone,

MIGLIORI EFFETTI VISIVI E SPECIALI: Stefano Leoni per il film ‘Freaks Out’ di Gabriele Mainetti.

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: ‘Maestrale’ di Nico Bonomolo.

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE: ‘Belfast ‘di Kenneth Branagh, già vincitore del premio Oscar alla migliore sceneggiatura originale, si è già aggiudicato il David 2022 come Miglior Film Internazionale.

IL DAVID DELLO SPETTATORE: Me contro te, Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) con il loro film ‘Me contro te – Il mistero della scuola incantata’ di Gianluca Leuzzi,

I premi speciali

Durante la serata sono stati consegnati 3 premi speciali. Quest’anno, i premi speciali che l’Accademia del Cinema Italiano sono stati attribuiti a due attrici e a un regista del nostro cinema. Il David alla carriera è stato consegnato all’attrice Giovanna Ralli. Mentre i due David Speciali, all’attrice Sabrina Ferilli e al regista Antonio Capuano.

David Giovani

Il Premio David Giovani viene assegnato da una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado: la scelta è ricaduta su ‘E’ stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino.