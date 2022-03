Carlo Conti torna a premiare il grande cinema, il conduttore anche quest’anno sarà il padrone di casa della cerimonia di premiazione per la 67a edizione dei premi David di Donatello 2022. Scopriamo quando e dove vedere in tv la serata di premiazione.

David di Donatello 2022, la premiazione con Carlo Conti: quando in tv e dove vederla

La serata dedicata al cinema italiano per la consegna dei prestigiosi David di Donatello 2022 andrà in onda in prima serata domenica 3 maggio 2022 su Rai 1 e vedrà la premiazione dei protagonisti delle pellicole uscite lo scorso anno. All’evento verranno premiati come di consueto attori, registi, sceneggiatori, costumisti e tutte le maestranze che rendono unico il nostro grande cinema.

La premiazione a Cinecittà

Un’edizione speciale quella di quest’anno. L’evento dedicato alla consegna dei premi David di Donatello 2022 infatti, come annunciato dallo stesso conduttore, si terrà lì dove il cinema italiano è di casa: a Cinecittà. La scorsa edizione infatti, a causa del Covid e per il rispetto del protocollo sanitario le location che ospitarono l’evento furono due: lo Studio 5 degli studi televisivi Fabrizio Frizzi e il Teatro dell’Opera di Roma.

«È il più importante e prestigioso premio del cinema italiano. Sono felice perché torneremo nel luogo dove si fa il cinema in Italia: Cinecittà» – ha dichiarato Carlo Conti, che ancora una volta ci farà vivere una serata magica dalle mille emozioni – « Sono orgoglioso e felice di condurre questo appuntamento» – conclude il conduttore.

Il Premio cinematografico David di Donatello

Il David di Donatello è un riconoscimento cinematografico italiano, uno dei premi più prestigiosi a livello nazionale che ogni anno viene assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano in diverse categorie. Il prestigioso premio cinematografico prende il nome dalla celebre statua omonima, una cui riproduzione in miniatura viene assegnata ai vincitori delle varie categorie durante la serata dedicata alla cerimonia di premiazione.

Tra i premiati dello scorso anno ricordiamo: Volevo nascondermi di Giorgio Diritti (Premio Miglior film), Sophia Loren (Miglior attrice protagonista), Elio Germano (Premio Miglior attore protagonista), Giorgio Diritti per Volevo Nascondermi (David miglior regia) e Massimo Cantini Parrini per Miss Marx (Miglior costumista).