David di Donatello 2021 vincitori: la 66esima edizione dei Premi “oscar” del cinema italiano è stata segnata dal trionfo di Sophia Loren, Elio Germano e del film “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti. Ecco per voi tutti i vincitori del Premio e i momenti migliori della serata condotta in diretta da Carlo Conti su Rai1.

David di Donatello 2021 in tv: ospite Laura Pausini e i premi speciali

La 66esima edizione dei David di Donatello 2021 ha segnato la ripartenza del cinema italiano. Dopo l’edizione in lockdown dello scorso anno, Carlo Conti è tornato al timone del prestigiosissimo premio del settore cinematografico italiano in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi su Rai1. Presenti moltissimi candidati, ma anche ospiti e personaggi di spicco del cinema e dello spettacolo italiano pronti a festeggiare il cinema italiano.

L’apertura della serata è stata affidata a Laura Pausini che, dal Teatro dell’Opera di Roma, ha cantato il brano “Io Si/Seen”. Una cornice davvero emozionante rotta dalla voce della cantautrice che prima di cantare ha voluto condividere un messaggio d’amore e di eguaglianza.

“Tutti meritano di essere visti e amati, tutti meritano qualcuno per essere insieme una famiglia, per tutta la vita che abbiamo davanti” ha detto la Pausini. Parole che ben si sposano con il messaggio del film “La vita davanti a sé” e con la canzone “Io Si” con cui ha trionfato ai Golden Globe e ha rappresentato l’Italia nella notte degli Oscar a Los Angeles.

Tra i riconoscimenti più importanti della serata il David alla miglior attrice vinto da Sophia Loren per “La vita davanti a sé“.

Standing ovation per l’attrice Premio Oscar che, visibilmente emozionata, dice: “è difficile credere che la prima volta che ho ricevuto un David sia stato più di 60 anni fa. Ma stasera sembra di nuovo la prima volta. L’emozione è la stessa, anche di più, e la gioia è la stessa. Forse sarà il mio ultimo film, non lo so. Ho ancora voglia di farne sempre uno perché io senza il cinema non so vivere“.

Il premio al miglior attore è stato consegnato a Elio Germano per il film “Volevo nascondermi”, mentre il Premio al miglior film a “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti.

David di Donatello 2021 Speciali a Monica Bellucci e Sandra Milo

Durante la serata è stato consegnato anche il David di Donatello alla carriera a Sandra Milo che ha ringraziato tutti: “non è mai troppo tardi per vincere un premio”. Premiati anche Diego Abatantuono con il David di Donatello Speciale 2021 e Monica Bellucci per la sua straordinaria carriera. Premio Speciale anche a Checco Zalone che ha ricevuto il David dello Spettatore per il suo film “Toto Toto”. Infine da menzionare anche l’omaggio a Ennio Morricone con il figlio Andrea Morricone e il ricordo commosso di Enrico Brignano a Gigi Proietti: “il nostro premio, il premio di tutti noi, va a lui“.

Vincitori David di Donatello 2021: la lista completa

Ecco la lista completa di tutti i vincitori della 66esima edizione del prestigioso premio cinematografico italiano:

PremioMiglior film : Volevo nascondermi di Giorgio Diritti

Miglior attrice protagonista : Sophia Loren

Premio Miglior attore protagonista : Elio Germano