Appuntamento speciale Ciao Darwin: Darwin di Donatello

In studio, interverranno i concorrenti che nel corso delle 10 puntate dell’ottava stagione, “Terre desolate” si sono distinti per le loro particolari doti di forza, intelligenza, prontezza, cultura, seduzione e simpatia. I migliori saranno premiati con il Darwin di Donatello.

Il Darwin di Donatello: ecco quando in tv

Venerdì 31 maggio 2019, puntata speciale di Ciao Darwin che in via del tutto eccezionale si chiamerà: Il Darwin di Donatello, parafrasando ovviamente il David di Donatello.

In questa puntata i migliori concorrenti di questa nuova stagione (l’ottava) saranno premiati per essersi distinti per le loro doti in perspicacia, forza, cultura, seduzione e simpatia. Insomma il meglio che il programma è riuscito ad avere durante le 10 puntate già andate in onda. Sicuramente un appuntamento da non perdere che ci farà divertire come per le precedenti puntate dove a contendersi il titolo erano due squadre avversarie che rappresentano uno spaccato della nostra realtà.

Nella precedente puntata: Web vs Televisione

Nell’ultimo appuntamento abbiamo assistito, ad esempio allo “scontro” tra il web e la televisione e ha avuto la meglio quest’ultima.

Il WEB sarà anche il futuro, ma questa sera il mondo della TV trionfa nel processo di evoluzione umana! 🏆 #ciaodarwin #siamotuttimatti pic.twitter.com/nh1qVwZuut — Ciao Darwin (@CiaoDarwinReal) May 17, 2019

Nell’era digitale dove ormai internet e i social la fanno da padroni è stato bello poter sovvertire quello che sembrava un esito scontato, con la vittoria della televisione.

Sempre in questa puntata abbiamo avuto una grossa novità: Padre Natura. Fisico scultoreo e sguardo “assassino”, Filippo Melloni ci ha deliziato con il suo incedere sexy e disinvolto.

Ciao Darwin 8, puntata del 31 maggio 2019: a chi andrà il Darwin di Donatello?

Venerdì 31 maggio 2019 una puntata speciale del divertente e irriverente show del venerdì sera di canale 5 che è quasi sempre campione di ascolti della serata. Anche nell’ultimo appuntamento, Web vs Tv, Bonolis ha incollato allo schermo una media di 4.392.000 spettatori pari al 24.6% di share.

Numeri stellari a cui da sempre ci hanno abituato Paolo Bonolis e Luca Laurenti, mattatori del programma che suscitano una simpatia immediata.

Per questo venerdì il tema della puntata è un po’ diverso dal solito, infatti vi possiamo già anticipare che saranno premiati i migliori di questa ottava stagione e dal momento che i concorrenti non sono mai delle “cime” chissà cosa ci aspetterà!!?? Staremo a vedere…

Appuntamento quindi, con il Darwin di Donatello venerdì 31 maggio in prima serata su canale 5!