Nove si dà da fare e, per la stagione tv 2019 – 2020, ingaggia Daria Bignardi. Parliamo, ovviamente, dell’ex conduttrice de Le Invasioni Barbariche che, finalmente, torna in tv con una trasmissione nuova di zecca.

Daria Bignardi su Nove con L’Assedio: nuovo programma in stile Invasioni Barbariche

Sarà Daria Bignardi e nessun’altra, infatti, a condurre L’Assedio, il nuovo programma di Nove che figura ufficialmente tra le principali novità del canale, annunciate oggi nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti del gruppo Discovery Italia.

Dunque, l’accordo per la realizzazione del talk show è per due anni e coinvolge anche lo storico gruppo autoriale de Le Invasioni Barbariche. Il titolo, invece, come spiegato dalla conduttrice durante l’incontro con i giornalisti, è ispirato al film del 1998 di Bernardo Bertolucci.

Insomma, siamo assediati o ci sentiamo assediati? Questo l’interrogativo da cui la trasmissione, che andrà in onda in prima serata, vuole partire. L’assedio è, ad esempio, il bisogno di essere felici, giovani e belli? Oppure ci si sente perseguitati dai cambiamenti, dalle diversità e dalle insicurezze economiche?

In questo senso, certo è che su Nove tv vedremo un programma di interviste in diretta, fatte sia a personaggi conosciuti che a “nip” con storie importanti da raccontare. Storie ed interviste, naturalmente realizzate con lo stile empatico e mai retorico della padrona di casa e con l’obiettivo di narrare le vicende del Paese.

L’Assedio in onda sul Nove da mercoledì 16 ottobre 2019

Prodotto da Itv Movie per Discovery Italia, il nuovo programma L’Assedio andrà in onda sul Nove a partire dal prossimo mercoledì 16 ottobre 2019 e per un numero di puntate pari a 16.

Daria Bignardi torna, così, sul piccolo schermo, a distanza di quattro anni dall’ultima puntata de Le Invasioni barbariche – trasmessa su La7 il 25 marzo 2015 – e a due anni dall’addio alla direzione di Rai 3.

Un ritorno, che va anche ad impreziosire la nuova programmazione di Nove, Rete per cui uno dei nuovi slogan proposti ai telespettatori – “Siamo fatti di tantissimi luoghi. Nessuno comune” – sembra in linea, già da ora, con la mission de L’Assedio.