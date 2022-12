Danza con me 2023 quando va in onda? Ecco svelata la data in cui lo show condotto da Roberto Bolle è programmato all’interno del palinsesto di Rai 1. Sarà il sesto anno consecutivo che la prima serata dell’ammiraglia sarà condotta dall’amatissimo e famosissimo danzatore con la classe e l’eleganza che lo contraddistinguono.

Danza con me 2023 quando in onda? L’attesissima data

Capodanno con Bolle. Ormai è una tradizione irrinunciabile. Per il sesto anno consecutivo inizieremo il nuovo anno insieme al danzatore italiano più famoso al mondo. Sì, proprio così, nella prima serata di Rai 1, per il 1 gennaio 2023, è prevista la messa in onda di Danza con me 2023.

La notte dell’ultimo dell’anno, quella del 31 dicembre 2022, sarà condotta da Amadeus. Con lui faremo le ore piccole e stapperemo la bottiglia di spumante per augurarci che il nuovo anno sia meglio di quello trascorso. Poi? La sera del primo giorno dell’anno, invece, dopo balli scatenati e tanta buona musica, la trascorreremo all’insegna dell’eleganza e della classe di Bolle.

In fin dei conti era impensabile non mandare tale show in onda. Danza con me ha sempre riscosso, anche in termini Auditel, un enorme successo. Il pubblico ama questo programma e soprattutto apprezza enormemente il talento di Bolle che si propone, durante l’arco della serata, sotto varie vesti.

Danza con me 2023 cast: arrivano Zingaretti e la Capotondi

Chi farà parte del cast di Danza con me 2023? Al fianco di Roberto Bolle vi saranno:

Luca Zingaretti

Cristiana Capotondi

Ad annunciarlo è stato lo stesso Bolle su Instagram, con un bellissimo post in cui svelava la presenza di numerose sorprese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Bolle (@robertobolle)

Per Zingaretti, l’attore noto ai più per Montalbano, sarà un nuovo debutto dopo aver condotto La grande opera su Rai 3. Per la Capotondi, invece, sarà il primo vero impegno dopo essere diventata madre. Saranno loro, pertanto, a prendere il posto di Lillo e Serena Rossi che avevano affiancato Bolle lo scorso anno.