Da qualche giorno il mondo del pugilato e dello sport italiano in generale, è in apprensione per le condizioni di Daniele Scardina. Il giovane, da poco passato alla categoria dei mediomassimi, è rimasto vittima di un malore e si trova ancora in coma farmacologico. Nonostante il riserbo, nelle ultime ore è trapelata qualche notizia confortante: ecco come sta il pugile.

Il malore e il ricovero d’urgenza di Daniele Scardina

Martedì della scorsa settimana Daniele Scardina si è sentito male negli spogliatoi della palestra milanese nella quale aveva da poco finito di allenarsi in preparazione del match previsto il 24 Marzo.

Immediatamente soccorso, l’atleta è stato trasportato all’Humanitas, centro d’eccellenza del capoluogo lombardo, e subito sottoposto ad un intervento d’urgenza alla testa per emorragia cerebrale. Attualmente le condizioni di Scardina restano gravi ma stabili.

Oltre che per i meriti sportivi, l’atleta ha un forte seguito anche per via della relazione, finita da tempo, con la giornalista Diletta Leotta, che lo ha reso molto popolare.

Daniele Scardina, ultime news: piccoli miglioramenti e cauto ottimismo nell’entourage di

Anche se le informazioni arrivano con il contagocce, nella giornata di ieri sono stati resi noti alcuni piccoli miglioramenti da parte del paziente che inducono a provare un cauto ottimismo su una sua possibile ripresa.

Questo è quanto ha dichiarato all’Ansa Alessandro Cherchi, manager di Scardina: “Daniele sta iniziando a reagire agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio. Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni singolo giorno da quando si trova in ospedale. Ha reagito agli impulsi indotti dai medici e il suo encefalogramma va sempre meglio”. Le notizie, dunque, al momento, sono positive.

Per quanto riguarda le cause che possono aver scatenato il malore, non c’è ancora nulla di certo. La TAC, fanno sapere dal reparto di neurochirurgia dell’Humanitas, non ha evidenziato precise anomalie. Si attendono sviluppi, ma con maggiore speranza rispetto solo a qualche giorno fa.