Daniele Bossari alla guida del nuovo programma “Il Codice del Boss”, in prima tv assoluta. Il conduttore indagherà su enigmi e leggende del passato, grazie anche a filmati e a reportage che dimostrano come la storia possa nascondere segreti insospettabili. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta e quando va in onda la nuova trasmissione.

Daniele Bossari è “Il Codice del Boss”: cosa tratta il programma tv

Daniele Bossari ci racconta il mondo intorno a noi, posti che pensiamo di conoscere ma che in realtà nascondono molto altro da scoprire. Un programma che vuole dare delle risposte alle tante domande che molti appassionati del genere si pongono. Interrogativi in merito a quanto accade, come quali segreti nasconde la costruzione del Pantheon di Roma o perchè la torre di Pisa pende?

Il programma di Daniele Bossari indagherà sui retroscena avvincenti che si nascondono dietro un mondo che prima ritenevamo conosciuto ma che in realtà ha ancora molto da raccontarci. Ad accompagnare il conduttore in questo lungo viaggio attraverso i misteri e gli enigmi ci sarà l’esperto Giano Del Bufalo.

Chi è Giano Del Bufalo

Giano Del Bufalo è il fratello di Diana, storica conduttrice di Colorado ex concorrente di Amici. Il suo approdo al mondo della tv è dovuto alla sua grande passione per gli oggetti più strani e inquietanti che si possano collezionare sulla faccia della terra.

Nel 2016 Giano ha aperto a Roma, vicino al Circo Massimo, Mirabilia: uno spazio multiculturale specializzato in oggetti d’arte del tutto singolari. Oltre che in questa nuova avventura accanto a Daniele Bossari su DMAX potremo trovare Giano anche presso Diorama Gallery, la sua nuova galleria specializzata in arti etnografiche e storia naturale.

Quando e dove andrà in onda

Il programma va in onda da martedì 8 giugno alle 21:25 su DMAX canale 52 di Discovery. La programmazione continuerà ogni martedì alla stessa ora sullo stesso canale.