Sono trascorsi 10 anni dalla morte di Mike Bongiorno e nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, la moglie Daniela Bongiorno ha voluto ricordare l’uomo che ha inventato la televisione. Ecco cosa ha raccontato in esclusiva a Tv Sorrisi e Canzoni.

Daniela Bongiorno, l’amore per Mike Bongiorno

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Mike Bongiorno, sia le reti Rai che Mediaset celebrano il grandissimo presentatore con una serie di programmi speciali con la partecipazione di grandi amici e colleghi.

Non solo, Canale 5 ha pensato bene di modificare il palinsesto con una programmazione ad hoc dal nome “Mike Day” con la messa in onda di alcuni dei programmi cult del presentatore. Un omaggio stra-meritato quello che andrà in onda tra sabato 7 e domenica 8 settembre 2019 a dieci anni dalla morte di Mike avvenuta l’8 settembre del 2009 a causa di un infarto.

Per l’occasione anche Daniela Zuccoli in Bongiorno ha voluto rilasciare un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato dell’amore per Mike e tanto altro. Nonostante siano trascorsi 10 anni dalla sua scomparsa, l’affetto del pubblico è rimasto immutato come racconta Daniela:

“Tutti i giorni, ancora oggi, incontro persone che per strada mi dicono: “Ci manca”. Mike manca al Paese, non era solo un bravo presentatore: lui la tv l’ha inventata. Ha un posto nella storia e nella cultura italiana e un posto nel tinello e nel soggiorno di ogni famiglia”

Nel settembre 1971 Mike chiede la mano di una giovanissima Daniela:

“me lo chiese in modo semplice, diretto, com’era lui: “Io sono innamorato di te, ma non solo: io voglio sposarti“.

Daniela capii subito che Mike era l’uomo giusto per la vita. Così, dopo la richiesta di matrimonio, la coppia è volata a Londra dove hanno celebrato, il 23 marzo del 1972, in gran segreto la loro unione. “Mi ricordo tutto” – ha raccontato la moglie di Mike – “ero già incinta di Michele. Andai due settimane prima a Londra, con i miei genitori e mia sorella. Faceva freddissimo, in municipio. Io indossavo un abito bluette e un cappottino premaman, di taglio “godet”, un po’ svasato“. Una scelta voluta da parte di entrambi per stare lontani dal clamore mediatico e dai fotografi.

Daniela Bongiorno: “I ragazzi hanno tutti la voce come Mike”

Tantissimi i pregi che ancora oggi Daniela Bongiorno ricorda del marito:

“Mi piaceva che fosse sicuro di sé. Anche quando faceva salti nel buio, era la scelta giusta. Fu così quando decise di passare dalla Rai alla nuova tv di Berlusconi”. Nonostante una vita trascorsa in video, sotto i riflettori, la donna non è mai stata in pensiero, anzi accanto a Mike si è sempre sentita al sicuro, “avevo sempre l’impressione che non potesse succedermi nulla di brutto“. Un uomo d’altri tempi, attento alla sua donna, non geloso che sapeva come far sentire importante la sua amata. “Mi chiamava ‘la mia Daniela’” ricorda la donna, che dal presentatore ha avuto tre splendidi figli che dal papà hanno preso tanto, a cominciare dalla voce:

“I ragazzi hanno tutti una voce bella come la sua. Ognuno gli somiglia in una cosa in particolare: Michele ha preso la sua saggezza, la serietà; Nicolò la parte spirituale, filosofica, interiore. E Leonardo quella comunicativa, la solarità”.

La donna ha poi ricordato le ultime parole del suo Mike poco prima di quella fatale mattina:

“Eravamo felici. Al risveglio Mike mi aveva fatto un “grattino” sui capelli, mi aveva fatto trovare i giornali a letto, perché mi piace iniziare la giornata così. Mi era appena arrivata sul telefonino la foto della piccola Luce e le sue ultime parole sono state meravigliose: “Com’è bella”, disse. “Sembri tu quando prendi il sole””.

La donna però non nasconde di sentire ancora oggi la sua presenza: “lui c’è, è sempre qui con me. E io gli parlo ancora“.

Infine, parlando della televisione di oggi, Daniela Bongiorno non ha alcun dubbio:

“ne penserebbe tutto il male possibile, messo di fronte al degrado, agli scandali, alla brutta politica. Mi consola pensare che se n’è andato prima di assistere a questo scempio“, ma guarderebbe sicuramente i programmi dei suoi grandi amici Fiorello, Fabio Fazio, Gerry Scotti, Maurizio Costanzo”.