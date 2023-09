Damiano David dei Maneskin rompe il silenzio e parla per la prima volta della storia d’amore con la ex fidanzata Giorgia Soleri. Non solo, il performer si è sbottonato anche sul tema “gossip” e sul rapporto con i fan.

Damiano David dei Maneskin: “Giorgia Soleri: la nostra relazione è stata una parte fondamentale”

“La nostra relazione è stata una parte fondamentale. Penso che sarebbe stato diverso se fossi stato single, probabilmente sarei morto. Probabilmente mi sarei fatto uccidere in qualche modo orribile a 21 anni invece ne ho 24“. Con queste parole Damiano David dei Maneskin parla della sua ex fidanzata Giorgia Soleri. Una storia d’amore importante quella con la influencer; una storia che ha lasciato il segno come ha sottolineato proprio il performer in occasione di una chiacchierata con Gianluca Gazzoli durante il podcast ‘Passa dal Bsmt’.

“Giorgia è stata una parte super importante anche della mia crescita – ha aggiunto Damiano precisando – “mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente, e l’idea che le persone avevano di me cambiava costantemente, avere una persona che fosse lì, che fosse anche un po’ un perno su cui muovermi è stata di grandissimo aiuto. Fortunatamente ho avuto accanto una persona intelligente quindi mi ha insegnato tante cose“.

La fine della loro relazione è stata comunicata in concomitanza con la pubblicazione di un video in cui si vedeva il frontman dei Maneskin baciare un’altra ragazza. Un video diventato, manco a dirlo, virale che ha ha lasciato davvero sconcertato il cantante. “Io non capisco come a una persona venga in mente di tirar fuori il telefono e fare un video a me che mi bacio con un’altra ragazza. Piuttosto tienilo tu e facci quello che ti pare, ma non pubblicare. Perché lo pubblichi? Perché vuoi il tuo momento di fama, ma lo devi fare sulle spalle mie. So chi lo ha pubblicato, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio” – ha detto il cantante.

Damiano David parla di gossip e del rapporto con i fan

La fama e la popolarità purtroppo vanno a braccetto con il gossip. Lo sa bene il cantante di X Factor che oggi ha imparato a conviverci. “Sono diventato abbastanza immune dai ‘gossip‘ – ha detto il cantante che però difende la sua privacy – “esiste la sfera privata e deve rimanere tale. Per me è una follia che la gente tiri fuori il telefono e mi faccia foto e video, è completamente una mancanza di umanità“.

Impossibile non parlare dei fan che hanno permesso ai Maneskin di diventare una delle band più popolari ed amate al mondo. Riguardo al rapporto con i fan ha precisato: “a me piace fare le foto con le persone e scambiarci due parole, becchi anche gente interessante e alcune persone che hanno chiesto una foto si sono rivelate simpatiche, poi hanno fatto anche serata con noi. Non è la spocchia però è il rispetto verso la persona. Basta avere paura di risultare antipatici. Io non sono antipatico se ti dico di no a una foto, io ho una motivazione se ti dico di no“.