Damiano Carrara è uno degli chef più famosi della tv. Dopo la sua vittoria a Pechino Express, in coppia col fratello, è stato ospite al BCT, il Festival del Cinema e della televisione che si svolge a Benevento. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Carrara e con lui abbiamo parlato della prossima edizione di Bake off Italia e dei progetti futuri.

Intervista allo chef Damiano Carrara

Tornerà come giudice nella prossima stagione di Bake Off Italia, cosa le piace di più di questo programma?

Conoscere diverse persone. È un programma che ha tante sfaccettature, ti permette di entrare in contatto con diverse persone e regioni dell’Italia. Abbiamo quindi persone che vengono da tutta Italia e portano anche le tradizioni di famiglia, che sono le cose più belle, quelle che poi ti porti dentro. E poi c’è sempre la parte umana, quando incontri le persone ti trovi a contatto con ragazzi e ragazze, signori più anziani, che ti entrano nel cuore. Stando lì con te, soffrono, si ritrovano a fare dolci con temperature elevate ma è un viaggio bellissimo Bake off.

Trionfatore a Pechino Express con suo fratello Massimiliano, che esperienza è stata e ti piacerebbe condurre un programma come quello?

Sicuramente è stata l’esperienza della vita, veramente, veramente bella. Condurlo? Perché no, è sicuramente una cosa bella. A me piace viaggiare, penso che i viaggi siano la parte fondamentale della nostra vita. Se uno non viaggia, non si muove mai. Per crescere c’è bisogno di viaggiare sia con la testa che col corpo. Sì, è stato un sogno.

Presto diventerà papà, che papà si immagina di essere?

Un papà che vizierà la bimba sicuramente al 100%, già mi ci vedo. Cercherò di essere la versione migliore di me, cercherò di infondere tutto quello che ho imparato dai miei genitori, tutto quello che ho imparato nella mia vita a mia figlia. Inizialmente ci sarà da fare con pannolini, notti in bianco, ma piano piano che cresce sicuramente gli passerò la mia forza di volontà e voglia di fare.

Parlando del suo lavoro, il suo atelier a Lucca, che progetti ha?

L’atelier sono due anni e mezzo che siamo aperti, a ottobre si avvicina il terzo anno. È arrivato il momento di crescere, vorrei iniziare un’espansione aprendo diversi punti vendita in giro per l’Italia. Ho uno stile di pasticceria che potrebbe essere adatto alle persone, la mia pasticciera è per tutti, essendo tutto senza glutine. Chiunque viene può mangiare, c’è il mercato e c’è il lavoro delle persone di scoprire il nostro atelier. Non vedo l’ora di cominciare.