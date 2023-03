Sta per prendere il via Dalla strada al palco, lo show di Nek giunto alla sua seconda edizione. Dopo il successo della prima infatti, Rai Due ha confermato il programma, un insolito talent che dà la possibilità ad artisti sconosciuti di farsi notare. Il primo appuntamento è per la prima serata, inizio alle 21.20 circa, di Martedì 28 Marzo.

Dalla strada al palco: in cosa consiste la trasmissione di Nek

Per la seconda volta il cantautore Nek conduce Dalla strada al palco, un talent diverso dal solito che propone sul piccolo schermo nuovi volti nel campo dello spettacolo. Si esibiscono cantanti, musicisti, giocolieri e non solo. Per ciascuno di loro si tratta di una grande chance e sono pronti a giocarsela al meglio.

Dovranno vedersela tuttavia, con una giuria di vip che, ad ogni puntata, decreterà il vincitore che poi dovrà giocarsi tutto in finale con gli altri. Una competizione interessante, che costituisce una vetrina importante per artisti magari ricchi di talento ma fino ad oggi sconosciuti.

Gli esordi di Nek

Nek, oggi cantautore affermato, in un’intervista rilasciata al settimanale Telepiù, ha raccontato i suoi esordi nel mondo della musica. Anche lui, come le persone che si esibiranno nel suo show, ha iniziato nelle feste di paese e nelle sagre, un’esperienza che ha definito “una bella palestra”.

La notorietà tuttavia, per lui arrivò con la prima partecipazione al Festival di Sanremo nel 1993, dove presentò il discusso brano In te. In seguito Nek ha portato alla ribalta titoli che tutti conoscono come, solo per fare qualche esempio, Cuori in tempesta e Fatti avanti amore, sebbene il suo successo più grande, ad oggi, resti Laura non c’è, canzone presentata al Festival di Sanremo del 1997 e poi diventata persino un film.

Agli artisti di Dalla strada al palco, non si può che augurare di coronare il proprio sogno esattamente come è successo al cantante romagnolo.