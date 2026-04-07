‘Dalla Strada al palco‘ si rifà il look e diventa special. Cantanti, musicisti e artisti di strada si esibiscono davanti ad una giuria di eccezione composta da Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv.

‘Dalla Strada al palco special’: cast e quando in tv

Dopo quattro conduzioni di Nek, arriva ‘Dalla Strada al palco Special‘. Il talent show mette ancora di più al centro gli artisti di strada puntando tutto sullo spettacolo e la loro storia. Ogni protagonista infatti si presenta da solo, racconta chi è e si esibisce davanti a ‘passati importanti’. Obiettivo è quello di catturare l’attenzione e guadagnare punti.

Ma quando vedere in tv ‘Dalla Strada al palco special‘? Il programma andrà in onda ogni venerdì, dal 10 aprile 2026, in prima serata alle ore 21.40, su Rai1. Sarà possibile rivedere le puntate anche in streaming su RaiPlay.

Grande novità di questa quinta edizione è rappresentata dall’assenza di un vero conduttore. Non ci sarà un presentatore ma una giuria composta da Carlo Conti (ideatore del programma), Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica. I quattro dovranno decidere chi è il miglior artista di strada che si porterà a casa un montepremi di 10 mila euro. Ma non saranno soli, accanto a loro ci sarà infatti anche una giuria composta da sei bambini.

Anticipazioni prima puntata

Nel corso delle puntate di ‘Dalla strada al palco special‘ ascolteremo le storie che hanno spinto gli artisti a intraprendere il loro percorso. Come raccontato da Carlo Conti a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘ quella di un ragazzo che si mantiene da solo a Londra suonando la chitarra e di una ragazza, che suona il pianoforte, che incontrerà i suoi genitori che non vedeva da tempo, nello studio del programma.

In ognuna delle sei puntate del talent, ci saranno anche ospiti famosi e un inizio scoppiettante che coinvolge orchestra, corpo di ballo e giudici.