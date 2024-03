Tutto pronto per il gran finale de “Dalla strada al palco 2024“, il talent show condotto da Nek in prima serata su Rai2. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della sesta ed ultima puntata di stasera, martedì 26 marzo 2024.

Dalla strada al palco 2024, ospiti della finale

Martedì 26 marzo 2024 alle ore 21.20 va in onda la finale di “Dalla strada al palco“, lo show televisivo dedicato agli artisti di strada e presentato da Nek in prima serata su Rai2. Il programma, prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, con la regia di Maurizio Pagnussat, è una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada che arrivano sul palcoscenico accompagnati sul palco dalla band del Maestro Luca Chiaravalli. Anche durante la finale, che decreterà il vincitore di questa edizione, i concorrenti finalisti si esibiranno dinanzi i “passanti importanti”. I quindici migliori selezionati durante le precedenti puntate si sfideranno per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia.

Ospiti del sesto e conclusivo appuntamento di stasera, martedì 26 marzo 2024, Alba Parietti e Sergio Friscia. Ogni concorrente finalista, oltre al proprio talento, si è presentata con la propria storia personale. Si tratta di storie a volte commoventi, altre volte eccentriche o divertenti, che hanno scaturito la curiosità del pubblico e degli ascoltatori.

Dalla strada al palco 2024 puntate, chi sarà il vincitore?

Durante la sesta ed ultima puntata de “Dalla strada al palco” scopriremo il nome del vincitore. In lizza ci sono i quindici artisti di strada selezionati durante le precedenti puntate. Tra loro si nasconde il nome del vincitore di Dalla strada al palco” uno spettacolo autentico e una festa senza precedenti.

Ricordiamo che il programma è un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli, Andrea Cancellario, Luca Pellegrino.