Dalla strada al palco 2024 con Nek, ospiti ed anticipazioni della prima puntata su Rai2

Torna l’appuntamento con “Dalla strada al palco 2024“, il talent show presentato da Nek in prima serata su Rai2. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul format, ma anche le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di stasera, martedì 20 febbraio 2024.

Dalla strada al palco 2024: quando inizia e puntate

Al via da martedì 20 febbraio 2024 alle ore 21.20 la nuova edizione de “Dalla strada al palco“, lo show televisivo condotto da Nek che porta in tv il mondo degli artisti di strada. Il cantautore, reduce dalla quarta partecipazione al Festival di Sanremo 2024 in coppia con Renga con il brano “Pazzo di te”, torna a ricoprire le vesti di conduttore nel talent show dedicato a cantanti, musicisti e artisti di strada che si esibiscono e si raccontano per conquistare il premio di miglior artista di strada d’Italia. Sei puntate in prima serata che vedranno gli artisti di strada esibirsi e raccontarsi nella più grande piazza d’Italia: quella televisiva!

In ogni puntata gli artisti di strada saranno ascoltati da personaggi ed ospiti del mondo dello spettacolo: i cosiddetti passanti importanti. Una delle novità di questa edizione è la presenza di ospiti internazionali: si tratta di cantanti, musicisti, giocolieri, mimi e artisti di arte varia da tutto il mondo si alterneranno sul palco – naturalmente fuori gara – con esibizioni spettacolari.

"Questo palco è il vostro palco!"

Artisti che arrivano dalle piazze di tutta Italia per portare il proprio mondo di libertà. Le storie e l'arte degli artisti di strada a #DallaStradaAlPalco.

➡️ Con @NekOfficial prossimamente su @RaiDue pic.twitter.com/Maxl1DvvMl — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) February 5, 2024

Dalla strada al palco 2024, ospiti della prima puntata

Gli ospiti della prima puntata di “Dalla strada al palco 2024” in onda martedì 20 febbraio 2024 sono: Iva Zanicchi e Francesco Paolantoni. I due “passanti importanti” dovranno giudicare e votare le performance degli artisti di strada insieme al pubblico. A fine puntata sarà decretato il vincitore che si contenderà durante la finale il premio di miglior artista di strada d’Italia. Tutti gli artisti di strada saranno accompagnati sul palco dalla band del Maestro Luca Chiaravalli.

Credits: “Dalla strada al palco” è un prodotto Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me e rappresenta una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada. L’idea del programma è di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli, Andrea Cancellario, Luca Pellegrino.

L’appuntamento con Dalla strada al palco 2024 è il martedì in prima serata su Rai2.