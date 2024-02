Renga e Nek sono tra i 30 big scelti da Amadeus in gara al Festival di Sanremo 2024. Il duo sul palco del Teatro Ariston si presenta con il brano dal titolo “Pazzo di te”. Dieci partecipazioni al Festival per Francesco Renga e cinque per Nek, eppure arrivano a Sanremo come debuttanti: per la prima volta i due cantanti gareggeranno insieme.

Renga e Nek cantano “Pazzo di te” a Sanremo 2024

Il brano che i due artisti Renga e Nek portano in gara a Sanremo 2024 è intitolato “Pazzo di te”. La parola d’ordine di questo Festival per i due artisti è leggerezza. I due si presentano a questa edizione del Festival di Sanremo 2024 come due debuttanti: per la prima volta gareggeranno insieme.

Il significato di “Pazzo di te”

L’amore che i due cantanti interpretano nel brano dal titolo “Pazzo di te” viene descritto come stupido, inutile e irresponsabile. Ma anche come nobile, fragile e, soprattutto, capace di rendere folle una persona: «E non sai come vorrei farne a meno» recitano. Le voci potenti e inconfondibili di Francesco Renga e Nek fanno regalano a chi ascolta un qualcosa di unico e originale.

Renga e Nek, testo “Pazzo di te”

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

E’ irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere

L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero