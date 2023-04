Anche a Pasqua, la domenica pomeriggio, alle 17:20 su Rai1, l’appuntamento è con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – 9 aprile 2023

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello di raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

Ospiti di questa settimana

In questo giorno di festa, gli ospiti saranno: i Cugini di Campagna, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, porteranno la loro musica, esibendosi in studio, allegria e il racconto della loro lunga carriera; Rocco Papaleo, attore, regista e sceneggiatore che torna nelle sale cinematografiche il 13 aprile con “Scordato”, il nuovo film da lui scritto, diretto e interpretato insieme alla cantautrice Giorgia; Massimo Ghini e Filippo Laganà, protagonisti del film “Amici per la pelle”, in onda il 9 aprile su Rai1, che racconta la storia vera di Filippo Laganà e del trapianto che gli ha salvato la vita; Francesca Reggiani, artista eclettica, comica, attrice e imitatrice tra le più acclamate e amate del panorama italiano, si racconterà tra successi e vita privata.

“Da noi… a Ruota Libera” in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

In ogni puntata, tanti momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali i protagonisti sono chiamati a reagire. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.