Torna con un nuovo appuntamento “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 31 marzo alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – 31 marzo 2024

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Primo ospite, Tullio Solenghi, attore, comico, regista teatrale, imitatore, doppiatore e conduttore tv, componente del celebre gruppo comico “Il Trio” insieme con Massimo Lopez e Anna Marchesini, attualmente a teatro con “I Maneggi per maritare una figlia”, reinterpretazione della commedia portata al successo da Gilberto Govi, di cui è interprete e regista. Poi, Paolo Conticini, una carriera con tanti successi in tv, al cinema e a teatro, come attore di film, fiction e spettacoli, ma anche come conduttore e protagonista di numerosi show televisivi, si racconterà insieme alla moglie Giada Parra.

E ancora, Neri Marcoré, attore, conduttore, scrittore e sceneggiatore, debutta come regista con “Zamora”, il film che sarà nelle sale dal 4 aprile, tratto dal libro omonimo di Roberto Perrone, che racconta una storia ambientata nella Milano degli anni Sessanta. E, infine, ci sarà Carlo Costa, un ragazzo che è tornato a vivere, dopo una forma molto debilitante di Covid, grazie a Thor, un cane lupo che lo ha spinto a reagire, aiutandolo nella riabilitazione, e con cui oggi scala le montagne.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. “Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.