Torna con un nuovo appuntamento “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 3 marzo alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – 3 marzo 2024

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Tra gli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata di Da noi… a ruota libera di questa settimana ci sarà l’attrice Cristiana Capotondi. Il pubblico di Rai Uno il 5 marzo vedrà l’attrice trasformarsi in una grande donna realmente esistita: Margherita Hack nel film tv diretto da Giulio Base, Margherita delle Stelle, pensato in occasione della nascita della grande astrofisica italiana.

A raccontarsi alla conduttrice arriverà negli studi anche Nek, al secolo Filippo Neviani, reduce da Sanremo 2024 dove si è presentato in coppia con l’amico collega Francesco Renga e pronto a tornare al suo “secondo lavoro”, quello di conduttore, con la nuova edizione dello show di Rai Due, Dalla strada al palco.

Ad assicurare buon umore divertimento saranno ospiti di Francesca Fialdini Gigi e Ross, i due comici reduci dal successo di Mad in Italy, e in questo momento impegnati a teatro con lo spettacolo Vico Sirene. Sorrisi assicurati anche dalla travolgente ironia di Riccardo Rossi, tornato in seconda serata con il suo I Vinili di… in cui invita grandi personaggi in studio per ascoltare insieme la musica del loro cuore e che sta registrando, meritatamente, grandi ascolti. Appuntamento domenica 3 marzo 2024 alle 17.20 in tv su Rai Uno.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. “Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.